Un hombre fue condenado a 12 años de penitenciaría por reiterados delitos sexuales y hechos de violencia doméstica contra tres hermanas que, al momento de los episodios, eran niñas y adolescentes.

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La condena fue obtenida por la Fiscalía Letrada de Rosario mediante un juicio oral. La Justicia lo declaró autor responsable de reiterados delitos de violación, atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual agravado y violencia doméstica agravada, todos en régimen de reiteración real.

La investigación comenzó en 2021, luego de una denuncia. Las víctimas relataron a personas de su entorno que habían sufrido abusos sexuales cometidos por la pareja de su madre. Según los hechos probados durante el juicio, los ataques se repitieron durante años y ocurrieron en distintos domicilios.

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La investigación también determinó que el condenado ejercía violencia física contra las víctimas y las amenazaba para evitar que contaran lo sucedido.

La jueza valoró especialmente los testimonios de las jóvenes, que fueron respaldados por peritajes de profesionales de la psicología y la psiquiatría.

Además de la pena de prisión, el hombre fue suspendido en el ejercicio de la patria potestad. También quedó inhabilitado durante diez años para desempeñar funciones públicas o privadas vinculadas con la salud, la educación o cualquier actividad que implique contacto con niños o adolescentes.

La sentencia estableció, además, el pago de una reparación patrimonial equivalente a 12 salarios mínimos para las víctimas y su inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.