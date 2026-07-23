El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para fortalecer la planificación del departamento, incorporar la zona costera al proceso de ordenamiento e iniciar la elaboración de un plan local para la ciudad de Rosario.

El acuerdo fue suscrito también por la secretaria general de la Intendencia, Belén Rico, y por el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Christian Di Candia. El ministerio aportará 1.500.000 pesos para su ejecución, mientras que la dirección y coordinación departamental estarán a cargo del director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta.

La firma representa uno de los primeros movimientos de la administración de Rodríguez para definir cómo, dónde y bajo qué condiciones podrá transformarse el territorio coloniense. Aunque el monto del convenio es limitado frente a las inversiones que puede demandar el desarrollo urbano, su importancia es principalmente institucional: permitirá elaborar instrumentos que luego condicionarán los usos del suelo, la construcción, las infraestructuras y la localización de futuras actividades.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Ley de Ordenamiento Territorial define esta materia como un cometido esencial del Estado. Su finalidad no se limita a clasificar terrenos, sino que comprende la calidad de vida, la integración social y el aprovechamiento sostenible y democrático de los recursos naturales y culturales.

Una definición política sobre el territorio

Para Rodríguez, el convenio implica asumir una responsabilidad política que tendrá consecuencias más allá del actual período de gobierno. Un instrumento de ordenamiento territorial establece reglas de largo plazo: determina qué zonas pueden urbanizarse, qué densidad de construcción se admite, dónde deben ubicarse las infraestructuras y qué áreas requieren protección.

En ese sentido, la planificación no es una tarea exclusivamente técnica. Cada cambio en la regulación del suelo puede aumentar o disminuir el valor de una propiedad, habilitar inversiones, limitar determinados emprendimientos o modificar las condiciones de vida de quienes ya habitan un lugar.

La conducción del proceso por parte de la Intendencia coloca al intendente en el centro de una discusión en la que convergen intereses públicos y privados. El desafío de la administración de Rodríguez será demostrar que la planificación no se convierte solamente en una herramienta para facilitar proyectos inmobiliarios, sino también en un mecanismo para ordenar el crecimiento, proteger el ambiente y garantizar el acceso de la población al territorio.

El convenio, por sí mismo, no define qué modelo territorial adoptará Colonia. Abre el proceso para discutirlo.

La costa como espacio estratégico

La incorporación de la zona costera amplía el alcance político y social del acuerdo. La costa concentra valores ambientales, turísticos, inmobiliarios y culturales, pero también está sometida a presiones derivadas de la urbanización, el desarrollo de emprendimientos y el aumento del valor de la tierra.

Planificarla supone definir qué áreas podrán ocuparse, cuáles deberán preservarse, cómo se garantizará el acceso público y qué infraestructura será necesaria para acompañar el crecimiento. También obliga a contemplar los efectos ambientales de las intervenciones, en un territorio regulado por normas de ordenamiento, protección costera y evaluación de impacto ambiental.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los asuntos centrales será la relación entre los emprendimientos privados y el carácter público de la costa. El desarrollo turístico o residencial puede generar actividad económica y empleo, pero también producir fragmentación territorial cuando crea sectores aislados, dificulta la circulación o transforma espacios tradicionalmente utilizados por las comunidades.

Por eso, el ordenamiento deberá considerar no solo la primera línea costera, sino también los caminos de acceso, las playas, los cursos de agua, los espacios verdes y las conexiones entre los centros urbanos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Vivienda, movilidad y servicios

La transformación del suelo tiene efectos directos sobre la movilidad. La habilitación de nuevos barrios o desarrollos alejados de las áreas consolidadas puede aumentar las distancias entre las viviendas, los lugares de trabajo, los centros educativos, los servicios de salud y los comercios.

Un modelo urbano disperso suele exigir mayores inversiones en calles, saneamiento, alumbrado, transporte y recolección de residuos. También puede profundizar la dependencia del automóvil y las desigualdades entre quienes disponen de vehículo propio y quienes dependen del transporte público.

El análisis territorial debería incorporar, por tanto, preguntas concretas: cómo se conectarán las nuevas urbanizaciones, qué capacidad tienen las redes existentes, qué espacios se reservarán para peatones y bicicletas y quién asumirá los costos de extender los servicios.

Planificar el territorio también significa evitar que la inversión se concentre exclusivamente en las zonas de mayor rentabilidad inmobiliaria, mientras los barrios con población permanente quedan rezagados en infraestructura y equipamiento.

El riesgo de la gentrificación

La palabra gentrificación describe un proceso en el que la valorización de una zona atrae población e inversiones con mayor capacidad económica y termina desplazando, de forma directa o indirecta, a quienes residían allí.

No existen en la información difundida sobre el convenio elementos suficientes para afirmar que Colonia atraviesa necesariamente ese proceso en todas sus zonas costeras. Sin embargo, es un riesgo que la planificación debería evaluar, especialmente donde el crecimiento turístico o inmobiliario provoca un aumento sostenido de los precios de la tierra, los alquileres y la vivienda.

El desplazamiento no siempre ocurre mediante una expulsión formal. También puede producirse cuando las familias ya no pueden pagar el alquiler, cuando los jóvenes no encuentran viviendas accesibles en su localidad o cuando las casas de residencia permanente son sustituidas por propiedades destinadas al turismo y al uso temporal.

Una política territorial que busque evitar esos efectos puede reservar suelo para vivienda, promover diferentes tipos de ocupación, exigir infraestructura a los nuevos desarrollos y establecer mecanismos para que parte de la valorización generada por decisiones públicas retorne a la comunidad.

Rosario tendrá su propio proceso de planificación

El convenio también prevé iniciar un Plan Local de Ordenamiento Territorial para Rosario. Esto permitirá discutir específicamente el crecimiento de la ciudad, sus conexiones regionales, la ubicación de actividades productivas y residenciales, la protección de áreas ambientales y la disponibilidad de servicios.

Un plan local puede regular los usos y el aprovechamiento del suelo, la edificabilidad y la construcción de infraestructuras. No se trata solamente de proyectar una expansión urbana, sino de decidir qué tipo de ciudad se pretende consolidar.

Para Rosario, el proceso representa una oportunidad de anticiparse a los conflictos en lugar de intervenir cuando las transformaciones ya se produjeron. Pero su legitimidad dependerá de la participación de vecinos, organizaciones sociales, actores productivos, especialistas y autoridades locales.

Participación y transparencia

La dimensión política del convenio se medirá también por la forma en que la administración de Guillermo Rodríguez conduzca la discusión.

El ordenamiento territorial distribuye beneficios y obligaciones. Por eso, el acceso público a los diagnósticos, mapas, criterios técnicos y propuestas será determinante para evitar que las decisiones queden restringidas a negociaciones entre organismos estatales y propietarios o inversores.

Entre los temas que deberían formar parte del debate aparecen el acceso a la costa, la vivienda asequible, la movilidad, el saneamiento, la protección del paisaje, la localización de grandes emprendimientos y la recuperación pública de parte del aumento del valor del suelo.

El acuerdo firmado no resuelve todavía esas cuestiones. Su significado consiste en abrir una etapa en la que Colonia deberá definir cómo compatibiliza crecimiento económico, protección ambiental e integración social.

Para Rodríguez, el desafío será convertir el convenio en una política territorial verificable y participativa. La prueba no estará solamente en la elaboración de documentos, sino en las reglas que finalmente se adopten y en quiénes podrán beneficiarse del desarrollo futuro del departamento.