En una declaración pública emitida el miércoles 22 de julio, la bancada indicó que el ejercicio analizado comprende el último semestre de la administración del exintendente Carlos Moreira y los primeros seis meses de la gestión del actual intendente Guillermo Rodríguez. Según el documento, esta situación determina una responsabilidad compartida sobre los resultados del período.

El Frente Amplio departamental señaló que el estudio y el control de las cuentas presentadas por el intendente forman parte de las obligaciones de la Junta Departamental, luego de recibir el informe preceptivo del Tribunal de Cuentas.

La declaración sostiene que el déficit registrado en 2025 se suma a los resultados negativos de 2023 y 2024. Para la bancada, la sucesión de tres ejercicios deficitarios evidencia un problema estructural en la administración de los recursos departamentales.

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El documento agrega que, al 31 de diciembre de 2025, el resultado acumulado de la gestión también era negativo y que la Intendencia de Colonia presentaba un pasivo superior a su activo.

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La bancada manifestó que estos datos contrastan con declaraciones públicas realizadas por el exintendente Carlos Moreira, quien había afirmado que dejaba una Intendencia saneada y con disponibilidad de dinero.

Los ediles frenteamplistas anunciaron que continuarán estudiando la documentación de la Rendición de Cuentas. Según expresaron, el análisis se realizará en cumplimiento de la función de control asignada por la Constitución y la legislación, con el objetivo de fiscalizar la administración de los recursos públicos departamentales.

La declaración fue firmada por los ediles Martín Collazo, Federico Olaverry, Emmanuel Martínez, Mónica Rivero, Magdalena Fuentes, Daniel Almada, Carlos Fernández, Pablo Cruz, Pedro Leizagoyen, Lucy Prendes y Javier Sallé.