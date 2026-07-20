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El grupo francés Soufflet Malt presentó al Gobierno uruguayo un proyecto para construir una planta de procesamiento de cebada, con una inversión estimada en 200 millones de dólares. La localización todavía no fue definida oficialmente, por lo que no está confirmado que el emprendimiento se instale en el departamento de Colonia.

Representantes de la compañía se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, y Ambiente. El proyecto prevé la creación de 80 puestos de trabajo directos y exportaciones anuales de entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada.

Las primeras conversaciones sobre la inversión comenzaron en diciembre de 2025. En esa instancia, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, señaló que la empresa analizaba ubicaciones próximas a los puertos de Nueva Palmira o Montevideo. El objetivo comercial sería exportar la producción hacia Brasil.

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La referencia a Nueva Palmira incluye al departamento de Colonia entre las posibilidades, pero no permite afirmar que sea el lugar elegido. La decisión dependerá de aspectos logísticos, disponibilidad de materia prima, costos de transporte, acceso portuario y beneficios tributarios.

Soufflet Malt se presenta como el mayor productor mundial de malta. La compañía informa que opera en 20 países, dispone de 35 malterías, emplea a unas 2.200 personas y cuenta con una capacidad de producción de 3,6 millones de toneladas.

Por el momento, el proyecto permanece en evaluación y no se comunicaron plazos para la definición del lugar ni para el comienzo de las obras.