Tesla confirmó que prepara su llegada a Uruguay con los modelos Model 3 y Model Y, según publicaciones realizadas por su cuenta regional en la red social X.

La empresa difundió el 27 de junio un video con el mapa de Uruguay y el mensaje: “Estamos llegando”. Dos días después, Tesla Latinoamérica volvió a referirse al país y señaló que sus modelos “están cada vez más cerca”.

Por el momento, la compañía no anunció la fecha de apertura comercial, los precios locales, las versiones que estarán disponibles ni la ubicación de su primer local o centro de servicio.

Señales de una operación local

El anuncio público se suma a movimientos que anticipaban una posible instalación de Tesla en Uruguay.

La sociedad Tesla Uruguay S.A.S. figura entre las subsidiarias de la empresa en su informe anual de 2025. Además, la firma realizó registros de marcas en el país y publicó búsquedas laborales en Montevideo para áreas de gerencia, ventas, entregas y servicio técnico.

También se informó que los modelos Tesla Model 3 y Tesla Model Y fueron homologados para su comercialización en Uruguay, aunque la compañía no detalló todavía qué configuraciones llegarán al mercado.

Hola Uruguay 🇺🇾



Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez mas cerca! pic.twitter.com/FR41fsA7um — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) June 30, 2026

Un mercado con crecimiento de los eléctricos

La llegada de Tesla se produce en un momento de expansión de los vehículos eléctricos en Uruguay.

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Según datos de Uruguay XXI, los eléctricos representaron 4% de las ventas de vehículos nuevos en 2023, 13% en 2024 y 27% entre enero y setiembre de 2025.

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El país cuenta con más de 460 puntos de carga pública, incluidos 130 cargadores rápidos, de acuerdo con información difundida por esa agencia.

La marca estadounidense ingresará a un mercado donde ya operan fabricantes asiáticos, con BYD entre las empresas de mayor presencia en las ventas de vehículos eléctricos.

De importaciones particulares a una presencia oficial

Tesla ya tenía unidades circulando en Uruguay a través de importaciones privadas. Sin embargo, la creación de una sociedad local, las búsquedas de personal y el anuncio de la empresa apuntan a una presencia comercial directa.

La llegada oficial podría incluir servicios de venta, entrega y posventa, aunque esos aspectos aún no fueron confirmados públicamente por Tesla.

La empresa deberá informar en los próximos meses cuándo comenzará la comercialización, dónde estará instalada y cuáles serán los precios de sus vehículos en Uruguay.