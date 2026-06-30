Carmelo será sede de una jornada de trabajo sobre turismo regenerativo, una propuesta impulsada por el Ministerio de Turismo y la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, en el marco de un proceso de cooperación entre la Oficina Regional para las Américas de ONU Turismo (ROAM) y el Ministerio de Turismo.

Según la información recibida, en ese proceso se identificó la oportunidad de desarrollar en Carmelo un proyecto piloto de turismo regenerativo. La actividad está prevista para el 4 de agosto y contará con la participación de representantes de las intendencias de Río Negro y Soriano, autoridades municipales, operadores turísticos y otros actores vinculados al sector.

El Municipio de Carmelo resolvió llevar adelante la jornada y realizar una reunión de trabajo para avanzar en la actividad proyectada.

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El turismo regenerativo es una forma de planificar y desarrollar la actividad turística que no se limita a evitar impactos negativos, sino que busca dejar una contribución positiva en el territorio. Su enfoque plantea que el turismo debe ayudar a mejorar el vínculo entre visitantes, comunidad local, ambiente, cultura, producción e identidad del lugar.

En términos generales, esta mirada propone que los destinos no sean solamente espacios de consumo turístico, sino territorios vivos donde la actividad genere beneficios para la población local, fortalezca las capacidades comunitarias, cuide los recursos naturales y ponga en valor la historia y las características propias de cada zona.

En el caso de Carmelo, el tema adquiere relevancia por la combinación de elementos que forman parte de su perfil local: el río, el patrimonio histórico, la producción vitivinícola, los servicios náuticos, la actividad gastronómica, los espacios naturales y la vida barrial. Desde esa perspectiva, una experiencia piloto podría abrir una discusión sobre cómo crecer turísticamente sin perder identidad ni afectar los recursos que sostienen el atractivo del destino.

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La presencia de representantes de Río Negro y Soriano también le da a la instancia una dimensión regional. Carmelo comparte con esos departamentos una relación territorial marcada por el río, la producción, los circuitos turísticos y la posibilidad de generar propuestas integradas.

La jornada prevista para el 4 de agosto aparece como un primer paso para intercambiar diagnósticos, identificar oportunidades y definir posibles líneas de acción. El desafío será transformar el concepto de turismo regenerativo en medidas concretas, con participación de instituciones, operadores y comunidad local.

Para Carmelo, la convocatoria implica ingresar en una agenda de trabajo que vincula turismo, desarrollo local y planificación territorial, en un momento en que varias ciudades buscan nuevas formas de ordenar su crecimiento turístico y fortalecer su identidad como destino.