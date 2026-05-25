La Junta Departamental de Colonia fue convocada a una sesión extraordinaria para recibir a representantes del Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario, Semar, quienes expondrán sobre la situación que atraviesan los trabajadores de Rondatel S.A.

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La instancia se realizará este miércoles 27 de mayo, a las 19 horas, en el Centro Cultural Nacional AFE. Según informó la Secretaría del cuerpo legislativo departamental, la convocatoria se realiza de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 18 del Reglamento Interno de la Junta.

El único punto incluido en el orden del día será recibir a los delegados sindicales en régimen de comisión general. Ese mecanismo permite que personas u organizaciones ajenas al cuerpo sean escuchadas por los ediles para presentar una situación de interés departamental.

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En este caso, el planteo estará centrado en la problemática laboral de los trabajadores de Rondatel S.A., empresa vinculada al Matadero de Rosario. El comunicado oficial no detalla el alcance del conflicto ni las medidas adoptadas hasta el momento por el sindicato o la empresa.

La convocatoria coloca el tema en el ámbito político departamental y habilita a los ediles a tomar conocimiento directo de la situación. Tras la exposición de Semar, la Junta podrá evaluar eventuales gestiones, declaraciones o derivaciones institucionales, según lo que surja del intercambio en sala.