Gonzalo Petit tiene claro hacia dónde quiere correr la próxima pelota. El delantero carmelitano, de 19 años, reconoció este martes que su gran objetivo para la próxima temporada es quedarse en el Real Betis, club dueño de su ficha, aunque hoy transita sus últimos partidos cedido en el Granada.

“Me motiva hacer la pretemporada con el Betis, pero primero quiero acabar esta temporada tranquilo”, dijo el ex-Nacional ante los medios del club rojiblanco. La frase no fue al pasar: Petit sabe que el verano europeo puede marcar un punto de quiebre en su carrera.

En menos de diez meses en España, el atacante ya defendió tres camisetas. Primero llegó al Betis, que lo fichó a mediados de 2025; luego pasó al Mirandés, donde convirtió cinco goles en 21 partidos; y desde enero juega en el Granada, donde suma tres tantos en 15 encuentros. En total, acumula ocho goles en 36 partidos oficiales.

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Aunque su deseo principal está en Sevilla, Petit no cerró la puerta a seguir en Granada. Dijo estar “contento en el club y en la ciudad” y reconoció que continuar allí “es una opción”. Sin embargo, marcó la cancha con claridad: “Mi mente está en poder quedarme en el Betis”.

El delantero también dejó un mensaje de compromiso para el cierre de temporada. Aseguró que el plantel está motivado para “dar alegrías a la gente” y buscar dos victorias en los dos partidos que restan.

Con 1,93 metros, juventud y gol, Petit quiere ganarse un lugar en una liga exigente. El próximo paso será convencer desde el trabajo, con una pretemporada que puede abrirle la puerta grande del Betis.