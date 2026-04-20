A más de dos décadas de la crisis financiera de 2002, el Banco Central del Uruguay resolvió transferir US$ 13.254.331 al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial S.A., una suma que se destinará a beneficiar a los depositantes de la institución liquidada.

La decisión fue aprobada por el Directorio del BCU el 17 de abril y representa un nuevo avance en el largo proceso de recuperación de activos vinculados a uno de los casos más emblemáticos de aquella crisis. El dinero proviene del remate judicial y de la realización de distintos bienes que habían sido embargados en el marco de acciones impulsadas por los servicios jurídicos del organismo.

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Según informó el Banco Central, esas actuaciones se promovieron en cumplimiento de su cometido legal de proteger el ahorro público. Las medidas estuvieron dirigidas contra personas físicas, jurídicas y empresas vinculadas a operaciones dolosas que, de acuerdo con el organismo, contribuyeron a agravar el desequilibrio económico y financiero del ex Banco Comercial.

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La totalidad de los fondos recuperados será volcada al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario, actualmente administrado por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab). Allí, los depositantes son cuotapartistas, por lo que esta transferencia mejora sus porcentajes de recuperación.

El BCU señaló además que continúa trabajando en la ejecución de sentencias favorables y otras medidas cautelares para seguir recuperando activos en favor de ahorristas afectados por la liquidación de instituciones financieras durante la crisis de 2002.