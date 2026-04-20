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La aparición de un nuevo grupo de adolescentes que coordina y difunde peleas clandestinas entre estudiantes volvió a encender la preocupación en el sistema educativo. Y esta vez Colonia figura entre los departamentos alcanzados por una dinámica que, según la información conocida hasta ahora, ya tiene escala nacional.

De acuerdo con una investigación divulgada por Cadena del Mar y realizada por el periodista Rodrigo Silva, el grupo, identificado como “Peleas 2.0”, reúne a miles de adolescentes de distintos puntos del país. Allí no solo se comparten videos de agresiones, sino que también se organizan previamente enfrentamientos entre estudiantes, que luego son grabados y difundidos.

En ese circuito aparecen registros de varios departamentos, entre ellos Colonia, además de Montevideo, Maldonado, y en ciudades como Mercedes y Melo. Ese dato coloca al departamento dentro de un fenómeno que ya no puede leerse como una suma de episodios aislados, sino como una práctica que se replica entre liceales y que se alimenta de la exposición en redes y grupos de mensajería.

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Según surge del material relevado, algunas peleas son pactadas mano a mano y otras involucran a grupos. Los enfrentamientos pueden ocurrir dentro de los centros educativos, en sus alrededores o en lugares acordados de antemano. Los videos muestran escenas de fuerte violencia, con golpes dirigidos a zonas sensibles, patadas y sangre. En muchos casos, quienes filman no intervienen.

La situación preocupa especialmente porque expone una lógica de exhibición y competencia entre pares. No se trata solo de pelear, sino de registrar, compartir y medir repercusión.

El caso se suma al del canal “Peleas de todos lados”, que ya venía siendo analizado por la ANEP. Para Colonia, la mención en este nuevo grupo confirma que el problema también golpea de lleno al departamento.