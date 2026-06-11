El Mundial 2026 comenzó este jueves en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica disputarán, desde las 16:00 de Uruguay, el primer partido del torneo. Antes del encuentro, la ceremonia inaugural tuvo a Shakira como figura central, en una puesta musical dominada por artistas latinoamericanos y pensada para una audiencia global.

La cantante colombiana interpretó junto al nigeriano Burna Boy Dai Dai, canción oficial de la Copa Mundial. Su presencia vuelve a vincularla con la historia musical del torneo, después de sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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El espectáculo comenzó a las 14:30 de Uruguay, noventa minutos antes del inicio del partido. La grilla anunciada incluye a Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean y Tyla, quien interpretará el himno de Sudáfrica. Salma Hayek participará como embajadora del torneo.

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El Azteca es el escenario de una nueva marca: albergará por tercera vez una apertura mundialista, tras 1970 y 1986. En Uruguay, el partido podrá verse por Canal 5, Antel TV y señales con derechos de transmisión.