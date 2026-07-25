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El cruce de Artigas y Coronel Arroyo en Colonia del Sacramento volvió a quedar bajo la mirada pública casi un año después del siniestro fatal ocurrido allí, en julio de 2025. Esta vez no hubo sirenas ni vehículos detenidos sobre la calle. Hubo una resolución judicial: una mujer de 38 años fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.

Entre el impacto y la sentencia transcurrieron alrededor de doce meses. En ese período, el caso pasó del escenario del tránsito al ámbito de la investigación penal. Las actuaciones permitieron establecer responsabilidades y llevaron el expediente ante la Justicia Letrada, que finalmente impuso una pena de 18 meses de prisión.

La condena no se cumplirá en un establecimiento carcelario. La mujer permanecerá bajo un régimen de libertad a prueba y deberá respetar las condiciones dispuestas por la sede judicial. El comunicado no detalla cuáles son esas obligaciones, ni informa sobre las pericias, testimonios u otras diligencias realizadas durante la investigación.

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Ese silencio deja fuera del relato público buena parte del trabajo desarrollado entre el día del siniestro y la decisión judicial. La sentencia, sin embargo, marca el cierre de una etapa: la investigación concluyó que existió una conducta culpable con consecuencias fatales.

En los procesos por siniestros de tránsito, el tiempo judicial avanza lejos de la urgencia inicial. Las marcas desaparecen de la calzada, el tránsito retoma su ritmo y el expediente continúa. Un año después, la resolución convirtió aquel hecho ocurrido en una esquina de Colonia del Sacramento en una responsabilidad penal establecida por la Justicia.