La actriz Graciela Rodríguez llegará a Carmelo para presentar «La Soltería… ¿está de moda?», un espectáculo unipersonal que propone una mirada humorística sobre las relaciones de pareja y las distintas etapas de la vida sentimental.

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La función se realizará el miércoles 6 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro Uamá.

Multipremiada por su trayectoria en el teatro nacional, Rodríguez protagoniza una comedia que recorre situaciones cotidianas vinculadas a las primeras citas, las aplicaciones para conocer personas, las exparejas, los desencuentros y las experiencias que atraviesan tanto quienes están solteros como quienes han pasado por distintas etapas de una relación.

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Con un formato de unipersonal, la obra combina humor, observación y experiencias reconocibles para el público, invitando a reflexionar entre risas sobre los vínculos afectivos y las transformaciones que han experimentado las formas de relacionarse.

El espectáculo ha recorrido diferentes escenarios del país y llega ahora a Carmelo como parte de su gira, con una propuesta dirigida a un público adulto que encuentra en las vivencias cotidianas el punto de partida para la comedia.

La Soltería… ¿está de moda?

Fecha: miércoles 6 de agosto.

miércoles 6 de agosto. Hora: 20:00.

20:00. Lugar: Teatro Uamá, Carmelo.