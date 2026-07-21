La sesión del Concejo Municipal de Carmelo de este miércoles 22 de julio no será solamente una instancia administrativa. Detrás de los expedientes sobre estacionamiento tarifado, playa Seré, Zagarzazú, alumbrado y tránsito aparece una discusión central: cuánto poder real tiene el municipio para ordenar la ciudad.

El temario muestra una tensión habitual del gobierno local. Los vecinos, las instituciones y los clubes presentan sus demandas ante el Concejo, pero muchas respuestas dependen de recursos, autorizaciones o decisiones de la Intendencia de Colonia. El municipio recibe el reclamo y asume el costo político de la demora, aunque no siempre controla el presupuesto ni la ejecución.

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La propuesta de estacionamiento tarifado es el asunto más concreto de esa disputa. No se limita al cobro por ocupar un lugar en la calle. Supone definir quién utiliza el centro, bajo qué condiciones y quién administra los ingresos generados por un bien público. El expediente obliga a discutir si la medida responderá a una política de movilidad o será principalmente una herramienta de recaudación.

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El ordenamiento de playa Seré y Zagarzazú plantea otra dimensión del poder: el valor del suelo y el acceso a la costa. Regular esos espacios implica decidir qué usos se permiten, qué intereses se priorizan y cómo se distribuyen los beneficios de futuras intervenciones.

Los restantes pedidos —luces, asfalto, cordones, tránsito y apoyos económicos— parecen menores, pero revelan cómo se construye la autoridad municipal: mediante la capacidad de resolver lo inmediato. La sesión permitirá observar no solo qué asuntos se aprueban, sino también cuáles se derivan y qué nivel de gobierno conserva la decisión final.