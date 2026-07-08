El Teatro Uamá cumplió 98 años y eligió celebrarlo mirando hacia adelante. Lejos de quedarse solo en la fecha, la institución compartió en sus redes sociales tres deseos que resumen una forma de entender la cultura: abrir puertas, afirmar la identidad local y mejorar el servicio que brinda a la comunidad.

El aniversario, celebrado el 7 de julio, volvió a poner en el centro a uno de los espacios culturales más reconocidos de Carmelo. Desde su cuenta oficial, el teatro expresó como primer deseo facilitar el acceso a propuestas culturales “diversas, creativas e innovadoras”, una definición que ubica al público como protagonista de la vida cultural.

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El segundo deseo apunta a desarrollar actividades que revaloricen la identidad local, mejoren la convivencia e impulsen el trabajo interinstitucional. En esa línea, el Uamá se presenta no solo como sala de espectáculos, sino también como un punto de encuentro para iniciativas que vinculan memoria, comunidad y participación.

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El tercer propósito está dirigido hacia adentro: profesionalizar de forma permanente al capital humano para ofrecer un mejor servicio. La mención destaca el trabajo de quienes sostienen la gestión cotidiana del teatro, desde la atención al público hasta la organización de actividades y el funcionamiento general del espacio.

Con casi un siglo de historia, el Teatro Uamá celebró su aniversario con una mirada que combina permanencia y renovación. Sus tres deseos trazan una hoja de ruta cultural: más acceso, más identidad y más calidad en el servicio para acompañar las demandas de una comunidad que reconoce en el teatro un lugar propio.