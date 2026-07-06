Noruega e Inglaterra sellaron este 5 de julio su clasificación a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, tras vencer a Brasil y México, respectivamente. El cruce entre ambos equipos ya quedó definido para la próxima ronda.

Haaland llevó a Noruega a una clasificación histórica

Noruega eliminó a Brasil por 2-1 y alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Brasil dominó buena parte del partido y tuvo una oportunidad para abrir el marcador en el primer tiempo, pero Ørjan Nyland detuvo un penal ejecutado por Bruno Guimarães.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse a la prórroga, Erling Haaland marcó dos goles en los últimos once minutos y puso a Noruega 2-0. Neymar descontó de penal en el tiempo añadido, pero Brasil no logró evitar la eliminación.

El arquero Nyland fue una de las figuras del encuentro por sus intervenciones y por el penal atajado. Haaland, en tanto, llegó a siete goles en el torneo.

La derrota dejó a Brasil fuera de la competencia antes de los cuartos de final por primera vez desde 1990.

Inglaterra resistió la reacción de México

Inglaterra venció a México por 3-2 en el Estadio Azteca y también avanzó a los cuartos de final.

Jude Bellingham marcó dos goles en apenas dos minutos durante el primer tiempo y Harry Kane convirtió de penal el tercer tanto inglés. México reaccionó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El equipo mexicano jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista más tras la expulsión de Jarell Quansah. Sin embargo, Inglaterra sostuvo la ventaja durante un extenso tiempo añadido y aseguró su clasificación.

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Noruega e Inglaterra jugarán por un lugar en semifinales

Con los resultados de la jornada, Noruega e Inglaterra se medirán en los cuartos de final.

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Noruega buscará extender la mejor campaña mundialista de su historia, mientras que Inglaterra intentará avanzar a las semifinales tras superar una exigente prueba ante el anfitrión mexicano.

Resultados del 5 de julio

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Próximos partidos

Este 6 de julio continuarán los cuartos de final con los encuentros entre: