La educación mejora en acceso, pero la asistencia y el egreso siguen encendiendo alertas

El INEEd analizó el primer año de metas educativas del período: hubo avances en cobertura y algunos indicadores superaron lo previsto, aunque persisten problemas fuertes en asistencia, rezago y desigualdad.

La educación uruguaya muestra señales positivas en el acceso, pero mantiene desafíos estructurales en asistencia regular, trayectorias y egreso de media superior. Así surge del análisis del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre las metas de la ANEP para el primer año del actual período de gobierno.

Uno de los datos más favorables aparece en educación inicial. La cobertura a los 3 años llegó al 90% en 2025, cuatro puntos más que en 2024, y continúa acercándose a la universalización. También se superó la meta de cobertura para adolescentes de 15 a 17 años, que alcanzó el 94,5%.

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Sin embargo, el acceso no asegura una presencia sostenida en las aulas. La asistencia regular, definida como concurrir a más del 80% de los días lectivos, sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. En inicial, aunque se superó la meta prevista, casi cuatro de cada diez niños no alcanzaron una asistencia suficiente. En primaria, el 81,5% sí logró ese nivel, por encima del objetivo fijado.

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El panorama se vuelve más complejo en educación media. En primer año de media superior de secundaria, solo el 49,2% de los estudiantes alcanzó la asistencia suficiente, lejos de la meta de 61%. En enseñanza técnico profesional, la meta fue superada, pero con un valor bajo: 33,1%.

En trayectorias educativas, las metas se alcanzaron en primaria y noveno grado de media, pero en el último año de media superior apenas la mitad de los estudiantes cursó con la edad esperada. El egreso también mejora lentamente: entre jóvenes de 21 a 23 años llegó al 56,4%, aunque casi la mitad sigue sin completar la educación obligatoria.

El informe advierte, además, que las desigualdades por nivel socioeconómico continúan siendo profundas, especialmente en asistencia y egreso.