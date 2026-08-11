La carta difundida por el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, tiene dos ejes principales: expresar preocupación ante la situación de seguridad y transmitir que las autoridades competentes están actuando.

El mensaje comienza con una doble identificación: “como alcalde y como carmelitano”. La fórmula ubica a Parodi como autoridad institucional, pero también como integrante de la comunidad. Desde allí, adopta un tono de cercanía y preocupación, sin realizar acusaciones ni adelantar conclusiones sobre la investigación.

Uno de los pasajes centrales aparece cuando señala que los robos y episodios de violencia “vienen afectando” a Carmelo y que la situación tuvo “una consecuencia aún más grave con la pérdida de una vida”. La frase amplía el foco más allá del hecho puntual y presenta la inseguridad como una preocupación sostenida.

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Luego, el mensaje cambia hacia un registro institucional. Parodi menciona a la Jefatura de Policía de Colonia, la Seccional Tercera, el Ministerio del Interior y Policía Científica, y afirma que la investigación avanza “de manera importante”, según la información recibida.

También marca con claridad los límites del gobierno local: “La seguridad pública no es una competencia directa del Municipio”. Sin embargo, agrega que la tranquilidad de los vecinos “sí nos importa y nos compromete”, y señala que continuará la coordinación con Policía, Prefectura, Fiscalía y Poder Judicial.

El cierre, “Carmelo merece vivir en paz”, concentra el componente más emocional del mensaje.

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La elección de una cuenta personal de Instagram también forma parte de la comunicación. El texto no permite saber por qué se optó por ese canal, pero sí muestra una mezcla entre el rol institucional del alcalde y su presentación como vecino. En una situación sensible, esa decisión puede acercar el mensaje a la ciudadanía, aunque también plantea la diferencia entre una comunicación oficial y una expresión personal de una autoridad.

CARTA

Ante los hechos ocurridos en la madrugada de hoy

Como alcalde y como carmelitano, quiero expresar mi profunda preocupación y tristeza por la situación que estamos viviendo.

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Los robos y los episodios de violencia que vienen afectando a nuestra ciudad nos preocupan enormemente. Hoy, lamentablemente, esta situación tuvo una consecuencia aún más grave con la pérdida de una vida.

En momentos como este, debemos actuar con responsabilidad, seriedad y unidad.

Quiero transmitir tranquilidad respecto al trabajo que se está realizando. La Jefatura de Policía de Colonia, la Seccional Tercera, el Ministerio del Interior y Policía Científica están trabajando intensamente para esclarecer lo ocurrido. Según la información recibida, se está avanzando de manera importante en la investigación.

Desde el Municipio vamos a estar cerca de los vecinos y vamos a seguir trabajando y coordinando con la Policía, Prefectura, Fiscalía y el Poder Judicial en todo aquello que esté a nuestro alcance.

La seguridad pública no es una competencia directa del Municipio, pero la tranquilidad de nuestros vecinos sí nos importa y nos compromete.

Carmelo merece vivir en paz. Merece que nuestras familias puedan salir, trabajar y volver a sus hogares con tranquilidad.

Vamos a seguir trabajando, gestionando y acompañando todas las acciones necesarias para recuperar esa tranquilidad que siempre caracterizó a nuestra ciudad.

Estamos del lado de los carmelitanos. Hoy más que nunca.

@luispabloparodi