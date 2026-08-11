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El pedido de renuncia de Fernando Pereira y de su equipo formulado por el Comité de Base 25 de Agosto de Carmelo constituye una señal política poco habitual dentro del Frente Amplio. Más allá de la solicitud concreta, el comunicado fechado el 7 de agosto plantea una discusión más profunda sobre la relación entre la dirección nacional y la militancia territorial.

El documento comienza con una frase de José Artigas sobre el origen de la autoridad y reivindica luego los principios fundacionales asociados a Líber Seregni. Desde allí construye su principal cuestionamiento: sostiene que ningún dirigente puede situarse por encima de la militancia y acusa a la conducción nacional de haber reducido progresivamente el protagonismo de los comités de base.

El planteo tiene un antecedente relevante dentro del propio Frente Amplio. En documentos de balance y autocrítica elaborados por la fuerza política ya se habían reconocido problemas de participación, debilitamiento de estructuras territoriales y dificultades para mantener a los comités como espacios permanentes de construcción política y no únicamente de movilización electoral.

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El comunicado de Carmelo da, sin embargo, un paso adicional: atribuye responsabilidad política a la actual conducción y reclama su sustitución.

La proximidad temporal tampoco pasa inadvertida. Fernando Pereira estuvo en Carmelo el 5 de agosto participando de El Frente Amplio te Escucha, una instancia concebida por la conducción nacional precisamente para fortalecer el intercambio territorial. Dos días después, el Comité 25 de Agosto afirmó que ese tipo de actividades carece, a su entender, de una verdadera capacidad de participación e intercambio.

Allí aparece una de las claves del conflicto: la discusión no parece estar únicamente en si la dirección escucha a la militancia, sino en cuánto incide esa militancia posteriormente en las decisiones.

El comunicado también expresa una «profunda discrepancia» con el Gobierno, aunque no identifica medidas, áreas de gestión o decisiones concretas que expliquen ese cuestionamiento. Por esa razón, el texto no permite determinar si existe una diferencia programática con el gobierno de Yamandú Orsi o si el malestar está principalmente relacionado con el funcionamiento interno de la fuerza política.

También quedan aspectos sin explicar. El documento no informa cómo se adoptó la resolución, cuántos militantes participaron ni si existió unanimidad. Tampoco precisa a quiénes comprende cuando reclama la renuncia de Pereira «y su equipo».

El pronunciamiento surge, además, en un territorio electoralmente complejo para el Frente Amplio. En las municipales de 2025, el Partido Nacional obtuvo 6.931 votos en Carmelo frente a 2.569 del FA y consiguió cuatro de los cinco lugares del gobierno local. En Colonia, el Partido Nacional también mantuvo con amplitud el gobierno departamental.

Por ahora, el pedido del Comité 25 de Agosto no genera consecuencias institucionales: un comité puede formular planteos políticos, pero no remover al presidente del Frente Amplio. Su verdadera dimensión dependerá de lo que ocurra después.

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Si permanece aislado, será un fuerte pronunciamiento local. Si otros comités, sectores o estructuras departamentales comienzan a plantear cuestionamientos similares, el episodio podría transformarse en una discusión nacional sobre una cuestión histórica del Frente Amplio: qué lugar ocupan realmente sus bases cuando la fuerza política está nuevamente en el Gobierno.