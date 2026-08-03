El remodelado Frontón de Pelota Vasca del Real de San Carlos será reinaugurado en octubre como escenario del XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. La histórica cancha coloniense albergará 14 partidos de Jai Alai, también denominado cesta punta, entre el viernes 16 y el martes 20 de octubre de 2026.

La Federación Internacional de Pelota Vasca confirmó que el campeonato se desarrollará del 15 al 24 de octubre, con Buenos Aires como sede principal y Colonia del Sacramento como sede de la competencia de cesta punta entre el 16 y el 20.

En el Frontón del Real de San Carlos competirán las selecciones de España, México, Euskadi, Estados Unidos y Francia, de acuerdo con la información difundida durante la presentación de la subsede coloniense.

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Cuatro partidos y acto inaugural el viernes

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre con cuatro encuentros, distribuidos entre las ramas femenina y masculina.

Los dos primeros partidos femeninos están previstos para las 16.00 y las 17.00. A las 19.00 se realizará el acto oficial de reinauguración del Frontón y la apertura formal de la subsede de Colonia.

La programación continuará a las 20.00 y las 21.00 con los dos primeros encuentros de la competencia masculina.

El escenario recibirá partidos durante cuatro jornadas: viernes 16, sábado 17, domingo 18 y martes 20 de octubre. La plataforma RedTickets ofrece abonos para todo el campeonato, entradas por jornada y localidades para la fecha de las finales.

La primera jornada tendrá entrada gratuita

El ingreso a la jornada inaugural será gratuito, pero los espectadores deberán obtener previamente una invitación a través de RedTickets o en los puntos de canje que serán comunicados por la organización.

La plataforma de venta de entradas aclaró que la reapertura oficial del Frontón, prevista para el viernes 16, será presentada como un evento independiente. El acceso será libre mediante invitación y estará sujeto a la disponibilidad del recinto.

Las entradas para las restantes jornadas ya se comercializan en distintas modalidades. Los pases vendidos para la sede principal de Buenos Aires no incluyen los partidos de Jai Alai que se disputarán en Uruguay.

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El regreso de la pelota vasca al Real de San Carlos

La celebración del Mundial marcará la reapertura deportiva del Frontón del Real de San Carlos después de las obras de reconstrucción, rehabilitación y refuncionalización del edificio.

El recinto fue construido a comienzos del siglo XX y formó parte del complejo turístico del Real de San Carlos. También recibió la competencia de cesta punta del Campeonato Mundial de Pelota Vasca realizado en Uruguay en 1974, según los antecedentes divulgados por la Federación Internacional de Pelota Vasca.

La elección de Colonia como subsede permitirá que el escenario retome su función original con una competencia internacional y que la ciudad reciba durante cinco días a delegaciones, deportistas y aficionados vinculados a una de las modalidades más rápidas de la pelota vasca.