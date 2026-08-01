La Sala Carmelo se ubicó entre los establecimientos de Casinos del Estado que recolectaron más prendas durante la campaña solidaria “Mundial del Abrigo: Corazón Celeste”, desarrollada en junio en salas de todo el país.

Según informó la Dirección General de Casinos del Estado, la iniciativa permitió reunir más de 9.000 prendas de invierno. Los establecimientos con mayor cantidad de donaciones fueron la Sala Carmelo, en el departamento de Colonia; el Casino Nogaró y la Sala Punta Shopping, ambos de Maldonado.

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La campaña también tendrá impacto directo en organizaciones sociales de Carmelo y del resto del departamento. Entre las instituciones beneficiarias se encuentra Pompeya Ropero Solidario, que recibirá parte de las prendas reunidas para asistir a personas y familias de la zona.

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También se entregarán abrigos a refugios del Ministerio de Desarrollo Social en Colonia. Cada sala participante tuvo la posibilidad de seleccionar a las organizaciones destinatarias de acuerdo con las necesidades de su comunidad.

Más de 9.000 prendas recolectadas

La campaña se realizó durante junio en 23 salas de Casinos del Estado y en la sede central del organismo. La propuesta combinó la transmisión de los partidos de la selección uruguaya durante el Mundial con una recolección nacional de ropa de invierno.

Las prendas recibidas en la sede central serán destinadas a personas afectadas por las inundaciones en Salto. Las reunidas en cada establecimiento serán distribuidas entre organizaciones sociales seleccionadas localmente.

Además de las instituciones de Carmelo y Colonia, recibirán donaciones refugios, hogares de ancianos, merenderos, centros de atención a la infancia y organizaciones comunitarias de distintos departamentos.

Entre las entidades mencionadas se encuentran el Ejército de Salvación de Artigas, la Cruz Roja, el Refugio Cooperativa Nuestra Siembra de Lavalleja, la Asociación Civil Pancitas Llenas, el Centro Tiempo de Cosecha de Soriano y el Club del Niño Jacinto Vera.

La Dirección General de Casinos señaló que la campaña formó parte de sus acciones de responsabilidad social empresarial. La iniciativa también incluyó la difusión de información sobre juego responsable y sobre los canales de asistencia disponibles para personas con problemas de ludopatía.