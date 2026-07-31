El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel naranja para todo el departamento de Colonia por tormentas puntualmente muy fuertes o severas. El aviso comenzará a regir este viernes 31 de julio a las 20.00 y será actualizado el sábado 1.º de agosto a las 3.00.

Según el organismo, existe una probabilidad superior al 75% de que el área sea afectada por tormentas capaces de generar lluvias copiosas en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comprende también la totalidad de Canelones, Flores, Montevideo, San José y Soriano, además de localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro y Salto.

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El escenario regional presenta condiciones para el desarrollo de fenómenos meteorológicos severos. La empresa brasileña de meteorología MetSul informó que durante la tarde se formó un tornado en la provincia argentina de Santa Fe y advirtió sobre la persistencia de condiciones favorables para tormentas intensas en el centro de Argentina y Uruguay, especialmente en el oeste del país.

De acuerdo con MetSul, en la región se configuró un frente cálido con focos aislados de convección intensa, junto con una corriente en chorro de bajo nivel y cambios significativos en la velocidad y dirección del viento.

La mención de riesgo de tornados no implica que ese fenómeno vaya a producirse en una localidad determinada. Su eventual formación depende de condiciones atmosféricas específicas y solo puede confirmarse mediante observación o evaluación meteorológica.

La población deberá seguir las actualizaciones oficiales de Inumet y las indicaciones del Sistema Nacional de Emergencias. El sitio de Inumet dispone de una sección específica para consultar las advertencias y sus modificaciones.

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