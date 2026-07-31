El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios los precios máximos de venta al público de los principales combustibles a partir del 1.º de agosto de 2026, pese al aumento registrado durante el último mes en los valores internacionales de referencia.

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La nafta Súper continuará a $88,67 por litro, el Gasoil 50S a $58,68 por litro y el supergás a $93,56 por kilogramo.

Según los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), el traslado de la variación internacional al mercado interno habría implicado un aumento de 0,3% en la nafta Súper y de 12,8% en el Gasoil 50S.

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De aplicarse esos valores, la nafta Súper habría alcanzado los $88,93 por litro, el Gasoil 50S los $66,19 por litro y el supergás los $97,26 por kilogramo.

La decisión se enmarca en la estrategia aplicada por el gobierno desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones de los precios internacionales del petróleo. El mecanismo prevé mantener los valores o realizar ajustes graduales.

La fijación de precios se rige por la metodología establecida en el Decreto N.º 130/025, que utiliza como referencia el Precio de Paridad de Importación informado por la URSEA y contempla excepciones para determinadas situaciones.

El gobierno señaló que, para analizar la evolución de los precios internos, debe considerarse el precio de venta al público de referencia, que incorpora distribución, impuestos y factores de ajuste, además del valor estimado del combustible en planta de ANCAP.

