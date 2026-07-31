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Durante la ocupación, el colectivo estudiantil difundió una serie de planteos que fundamentan la medida. En un cartel exhibido durante la protesta expresan que no aceptan «un título regalado ni devaluado» y rechazan lo que consideran una precarización de la profesión docente.

Entre los principales puntos de la plataforma reivindicativa, los estudiantes señalan:

Rechazo a un sistema que, a su entender, implique la entrega de títulos sin haber completado la carrera de formación docente.

Oposición a la «precarización» de la profesión, al considerar que la medida desvaloriza el trabajo de los docentes y afecta la calidad de la educación media.

Exigencia de que el título docente continúe siendo un símbolo de preparación pedagógica, formación académica y compromiso ético.

Los estudiantes sostienen que el reconocimiento de la formación docente debe mantenerse vinculado al cumplimiento del trayecto académico previsto para la obtención del título, y entienden que cualquier mecanismo alternativo puede afectar el valor profesional de la titulación.

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Hasta el momento, la ocupación se desarrolla como medida de protesta en el CERP Colonia, mientras los estudiantes reclaman que las autoridades revisen el Plan de Titulación y abran instancias de diálogo sobre la iniciativa.