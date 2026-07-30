La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) asistió el pasado viernes a la Comisión de Presupuesto, integrada por Hacienda, de la Cámara de Representantes, que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas.

Allí, la delegación, encabezada por su presidente, Martín Pereira, manifestó su preocupación por la falta de recursos adicionales para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y reclamó el cumplimiento de los convenios colectivos. Además, se solicitó nuevamente la restitución de la cobertura del Banco de Seguros del Estado (BSE) para los trabajadores del organismo.

Al finalizar la reunión, Pereira explicó que el primer planteo de la Federación fue el incumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva. «El no cumplimiento de la ley de negociación colectiva se dio en todos los sectores del sector público. En la salud también pasó lo mismo», sostuvo.

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Asimismo, explicó que uno de los principales reclamos es recuperar la cobertura del Banco de Seguros del Estado para la atención de accidentes laborales de los funcionarios de ASSE, un derecho que, según expresó, fue suprimido en el anterior gobierno.

Pereira remarcó que ese aspecto es una prioridad para la Federación. «Nosotros entendemos que lo primordial tiene que ser poder tener cobertura del Banco de Seguros. Es algo que la Federación no va a negociar; se tiene que restablecer en esta Rendición de Cuentas”, aseguró Pereira.

Según dijo, la situación actual afecta la cobertura de los trabajadores y cuestionó que ASSE deba asumir los costos de los accidentes laborales. «Esto rompe con la cobertura a nivel nacional del BSE, porque mañana cualquier trabajador de la salud se accidenta y lo va a pagar ASSE. ¿Con qué autoridad el Banco de Seguros le va a imponer una sanción a otra empresa que haga lo mismo si un organismo de 30.000 funcionarios no tiene cobertura y el Banco de Seguros no dice nada?», cuestionó.

En el resto de los temas, dijo que “están abiertos a conversar”. Pero se expresó preocupación por la falta de recursos para ASSE.

“Esta Rendición de Cuentas no prevé un incremento presupuestal para ASSE. No recibe ningún fondo extra. Cero peso hay para esta Rendición de Cuentas», dijo y aseguró que esa situación “compromete el fortalecimiento de la atención”.

Otro de los reclamos es el cumplimiento de los acuerdos firmados. Entre ellos está pendiente la implementación de una pensión especial para las familias de los 29 trabajadores de la salud fallecidos durante la pandemia de covid-19. Firmado con el gobierno anterior.

Además, volvió a plantear las diferencias existentes entre la atención sanitaria en Montevideo y en el interior del país. «Queremos asegurar la calidad asistencial que les brindamos a los usuarios. En el interior es mucho más compleja la situación y esa siempre ha sido una preocupación de la Federación», dijo.

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Consultado sobre el artículo 38 del proyecto de ley, referido al ingreso de pacientes sociales al Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CEREMOS), dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Pereira indicó que la FFSP respaldó la iniciativa. «Le planteamos que sí estábamos de acuerdo porque sirve para desagotar a los pacientes sociales tanto del Hospital Vilardebó como de distintos hospitales de la región sur de ASSE, generando un ahorro muy importante de recursos que quedan dentro del Estado y no van al sector privado», explicó.

Respecto al intercambio con los legisladores, el dirigente comentó que «fueron dos legisladores de la oposición que consultaron. No hubo consultas por parte de los legisladores del oficialismo».

Finalmente, anunció que el Secretariado Ejecutivo y el Plenario Nacional de la FFSP analizarán la situación y definirán eventuales medidas sindicales si no hay avances en la negociación por la restitución de la cobertura del Banco de Seguros del Estado.