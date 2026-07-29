La Asociación Civil Familias por Vida Carmelo inauguró el martes 28 de julio su nueva sede, ubicada en la esquina de General Flores y Carmen.

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La actividad contó con la participación del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y del alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, junto con integrantes de la organización, ediles y concejales.

Durante su intervención, Rodríguez expresó su satisfacción por la concreción de la obra y reconoció el trabajo desarrollado por las integrantes de Familias por Vida Carmelo.

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El intendente también repasó los primeros pasos de la asociación y el proceso realizado para constituir la organización no gubernamental.

“Ojalá hubiera mucha más gente como ustedes”, manifestó Rodríguez al destacar la labor de las integrantes de la institución.

La nueva sede permitirá a Familias por Vida Carmelo continuar desarrollando sus actividades y brindar un espacio propio para el trabajo de la asociación.