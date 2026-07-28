El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mantuvo una reunión de trabajo con el Concejo del Municipio de Carmelo y posteriormente respondió consultas sobre los principales temas vinculados a infraestructura, tránsito, servicios y gestión municipal. Durante la rueda de prensa informó sobre obras con ejecución prevista, proyectos en distintas etapas administrativas y asuntos que continúan en proceso de evaluación.

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Obras viales con ejecución prevista

Uno de los anuncios correspondió al acceso norte de Carmelo. Rodríguez informó que la Intendencia ampliará la intervención inicialmente prevista por el Municipio y que el proyecto abarcará entre 16 y 20 cuadras de carpeta asfáltica. Señaló que la ejecución dependerá de la culminación de los procedimientos licitatorios.

También confirmó la instalación de semáforos en tres cruces considerados de alta circulación: en Accesos Norte, 19 de abril y 18 de julio y Roosevelt y Uruguay.

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En cuanto a la rambla del arroyo de las Vacas, indicó que la obra comenzaría este año, una vez completadas las etapas administrativas correspondientes.

Incorporación de personal y recursos

Rodríguez anunció que la Intendencia realizará un llamado para incorporar personal obrero destinado a distintas áreas del departamento, entre ellas Carmelo.

Consultado sobre la financiación de proyectos mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), señaló que la administración mantiene gestiones con ese organismo y que espera avanzar en la concreción de los trámites necesarios.

Hotel Casino y estacionamiento tarifado

Respecto al futuro del Hotel Casino Carmelo, el intendente informó que la Intendencia no ha recibido propuestas oficiales para el inmueble. Agregó que existen versiones sobre iniciativas presentadas ante el Ministerio de Turismo, aunque precisó que hasta el momento no forman parte de un expediente en la administración departamental.

Sobre la eventual implementación de un sistema de estacionamiento tarifado, explicó que el tema continúa siendo evaluado y que todavía no existe una resolución adoptada por la Intendencia.

Tránsito y seguridad

En materia de tránsito, Rodríguez anunció que la Dirección correspondiente incorporará nuevos inspectores y continuará desarrollando operativos coordinados con la Policía, con el objetivo de fortalecer los controles en distintos puntos del departamento.

Gestión de residuos

Otro de los temas abordados fue la gestión de residuos. El intendente señaló que la Intendencia trabaja en un proceso de reorganización del sistema, que incluye el funcionamiento de plantas de transferencia y la búsqueda de alternativas para optimizar el tratamiento de los residuos en el departamento.

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Las respuestas ofrecidas por el intendente permitieron actualizar el estado de diversos asuntos vinculados con Carmelo. Entre ellos se encuentran obras con ejecución prevista, iniciativas que continúan su tramitación administrativa y proyectos que permanecen en etapa de estudio o a la espera de definiciones institucionales.