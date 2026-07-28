La Intendencia de Colonia abrió un llamado a empresas interesadas en ejecutar trabajos de bacheo en calles de la ciudad de Carmelo, mediante la Licitación Abreviada N.º 23/2026.

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Los pliegos de condiciones generales y particulares pueden consultarse en el sitio web de la comuna, dentro de la sección “Licitaciones – Concursos de Precios”, y en el portal de Compras y Contrataciones del Estado.

Las consultas vinculadas a las características de los trabajos podrán realizarse ante el Departamento de Obras, a través del teléfono 4522 2363, en horario de oficina.

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Por información sobre la modalidad de apertura, los interesados deberán comunicarse con la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales a los teléfonos 4522 7000, interno 290; 4522 2967; o 4522 0957, también en horario de oficina.

La apertura de las ofertas está prevista para el lunes 3 de agosto de 2026, a las 14.00 horas.