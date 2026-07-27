El telón del Teatro Uamá se abrió el 24 de julio ante una sala que ya había comenzado a transformarse horas antes. Durante la jornada, 52 personas participaron de talleres y charlas de formación, mientras docentes, estudiantes y público compartieron un mismo espacio atravesado por la iluminación, la producción y la actuación.

La actividad fue organizada por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, junto con la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu de Montevideo. El encuentro marcó la primera etapa de un ciclo artístico y pedagógico que continuará el viernes 31 de julio en Colonia.

En Carmelo, el programa comenzó con tres propuestas formativas. Sebastián Marrero estuvo al frente del Taller de Iluminación; Roberto Andrade dictó una charla sobre Gestión de la Producción, y Alberto Sejas coordinó el Laboratorio de Comedia Clownesca.

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Las actividades reunieron a participantes interesados en distintas áreas del trabajo escénico y permitieron acercar herramientas de formación teatral a la comunidad.

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La jornada terminó con la presentación de Ladies Football Club, interpretada por estudiantes de cuarto año de la EMAD y dirigida por Fernando Toja. La obra, presentada como examen de egreso, convocó a unas 180 personas en el Teatro Uamá.

La función cerró una jornada en la que la formación y el espectáculo compartieron escenario. Para la EMAD y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, la experiencia en Carmelo dio paso a la cuenta regresiva para la segunda etapa del encuentro.

Las actividades continuarán este viernes 31 de julio en Colonia, donde la institución volverá a desarrollar propuestas vinculadas con la formación y la creación teatral.