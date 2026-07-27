La Dirección General de la Granja (DIGEGRA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizará el miércoles 29 de julio una jornada informativa sobre el Programa de Manejo Regional de Plagas en Frutales en Colonia Valdense.

La actividad, organizada junto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, está dirigida a productores, técnicos y demás actores vinculados al sector frutícola.

Durante el encuentro se presentarán los resultados de la zafra 2025-2026, se analizará la información técnica relevada durante la temporada y se darán a conocer los principales lineamientos del programa, además de la convocatoria para la temporada 2026-2027.

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La jornada comenzará a las 9.30 en la sala de reuniones de SOFOVAL, ubicada en 11 de Junio 1157, en Colonia Valdense.

Según informó el MGAP, la instancia busca generar un espacio de intercambio entre las instituciones y los productores para fortalecer el manejo sanitario regional, promover la adopción de buenas prácticas y contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la producción frutícola.