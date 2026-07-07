El comercio local ya no compite solo con otro comercio de la misma ciudad. Compite con plataformas digitales, envíos desde cualquier punto del país, compras en frontera, productos importados de bajo costo y nuevas formas de venta que modificaron la relación entre el consumidor y el mostrador.

Sobre ese escenario reflexionó Mario Francia, gerente del Centro Comercial de Carmelo, en una entrevista en la que analizó la situación de los comercios carmelitanos, los rubros más afectados, el impacto de las ventas online y el lugar que ocupa el comercio tradicional en la economía de barrios y pueblos.

“El comercio y los servicios están muy afectados”

—¿Cómo está hoy el comercio local en Carmelo? ¿Se puede hablar de crisis?

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—El comercio y los servicios, tanto en Carmelo como en Colonia, están muy afectados. Los mayores retrocesos se han visto en rubros como electrodomésticos, restaurantes, confiterías, minimercados, hoteles, supermercados, muebles y accesorios para el hogar. Todo eso sufrió una retracción.

Hay sectores que se mantienen o siguen trabajando. La construcción, por ejemplo, tiene movimiento porque hay varias obras en Carmelo. También se han incrementado las ventas vinculadas a vehículos, repuestos y combustibles. En indumentaria y pinturería también hay movimiento. Pero hay rubros que han venido de mal en peor.

—¿La retracción se explica solamente por las compras online?

—No, va más allá. Carmelo, fuera de algunos atractivos puntuales como la Ruta del Vino, la Calera de las Huérfanas, Punta Gorda o algunos lugares específicos, en esta época del año no tiene mucho más para ofrecer desde el punto de vista turístico. En verano están la playa, la tranquilidad y la seguridad, pero en otoño e invierno se complica.

Cuando estaba el Hotel Casino Carmelo, con la piscina climatizada, había un movimiento distinto en otoño e invierno. Hoy eso no está. Falta también trabajo de operadores turísticos que armen recorridos, que conecten lugares como la Calera, Narbona, Ordeñana, Santo Domingo de Soriano o incluso otros puntos de la región.

“Hay horarios en los que no se ve gente en el centro”

—Los comerciantes suelen decir que no entra gente a los locales. ¿Hay menos circulación o la gente circula pero compra menos?

—Hay movimiento en determinados horarios: entrada y salida de escuelas, entrada y salida de oficinas. Pero a veces salís al centro a las doce y media y no ves a nadie. Incluso a principio de mes, cuando debería haber más movimiento, hay horas en las que no se ve circulación.

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Los primeros días del mes se nota más movimiento, sobre todo alrededor de los cajeros. Pero después baja. Esto no es algo de ahora solamente; viene en retracción desde hace tiempo y se ha ido profundizando.

—¿Qué otros factores inciden en esa retracción?

—Tenemos Argentina al lado, y eso sigue llevando gente. No son las masas de antes ni las colas que se veían en los puentes, pero la gente sigue cruzando porque todavía encuentra diferencias. También se animó más gente a ir hacia la frontera con Brasil. Todo eso incide.

“Desde tu casa comprás lo que querés y te lo mandan gratis”

—¿Cuánto cambió la forma de comprar?

—Cambió mucho. Hoy, con la globalización, una persona sentada en su casa puede comprar lo que quiera en cualquier parte de Uruguay. Le hacen el envío gratis y, si el producto no le sirve o no le gusta, lo puede devolver sin pagar el flete. Eso es un desafío enorme para el comercio local.

Antes, si alguien necesitaba una campera, iba a una tienda de Carmelo y veía lo que había. Hoy puede mirar por internet, comparar precios, elegir una campera en Tacuarembó o en Montevideo, pagarla y recibirla al otro día. Eso cambió la forma de competir.

—¿El problema es una crisis del comercio o una crisis del modelo comercial tradicional?

—Para mí el tema es la globalización. Hoy comprás desde tu casa, de donde quieras. El efecto de plataformas como Temu bajó algo por el tema de los aranceles, pero la gente sigue comprando afuera. Y también sigue comprando dentro del país, pero a distancia.

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El comercio tradicional tiene que enfrentar eso. Ya no alcanza solamente con abrir la puerta y esperar que el cliente entre.

“El comerciante tuvo que bajar la ganancia”

—¿Qué desafíos tiene el comercio local frente a ese escenario?

—El comerciante tuvo que bajar la ganancia. Ya no son las ganancias de antes. Y cuando alguien no puede hacer frente a los costos, lo primero que hace es ajustar. Si tiene empleados, empieza por reducir personal.

En Carmelo no tenemos grandes industrias que generen mucho dinero en la calle. Hay pequeñas y microempresas, algunos lugares grandes como Camoc, el hospital, empleos públicos, maestros, liceos, pero no hay una base industrial fuerte.

—¿Qué costos presionan más al comerciante?

—El que alquila está muy complicado. El alquiler es uno de los costos más pesados. Y después, si tiene empleados, eso también encarece mucho el emprendimiento. A eso se suman BPS, DGI, luz, agua, teléfono y todos los gastos de funcionamiento.

Es complicado levantarse todos los días sabiendo que hay que generar determinado dinero solo para cubrir los costos. Hay que pagar alquiler, empleados, aportes, impuestos y además vivir. Hay que ser muy audaz para ser emprendedor hoy.

“Hay que copiar y adaptarse”

—¿Qué puede hacer el comerciante local ante estas nuevas modalidades de venta?

—Hay que adaptarse. Si tengo una casa de electrodomésticos, por ejemplo, tengo que publicar los artículos que tengo, mostrar lo que vendo, usar las herramientas que hoy existen. También hay que ajustar márgenes para ser más competitivo.

Hay muchas empresas unipersonales que están abriendo. Eso pasa porque hay gente que se queda sin trabajo y tiene que salir adelante. Las cuentas siguen llegando, hay que pagar impuestos, hay que vivir. Entonces algunos se animan a alquilar un local, abrir una casa de comidas, una frutería, un almacén o algún emprendimiento.

—¿Esa multiplicación de pequeños comercios es positiva o también muestra una dificultad de fondo?

—Tiene su lado positivo porque la gente busca defenderse y generar un ingreso. También regula precios: si hay una sola verdulería, los precios pueden ser unos; si hay varias, el consumidor puede elegir. Pero también es cierto que hay mucha competencia y que los márgenes se achican.

La realidad es que mucha gente emprende porque no tiene otra opción laboral. Eso muestra una dificultad del mercado de trabajo.

“La tradición comercial se ha ido perdiendo”

—Carmelo tuvo comercios muy vinculados a familias, apellidos y trayectorias. ¿Se perdió parte de esa tradición comercial?

—Sí, la tradición se ha ido perdiendo de a poco. La gente busca la conveniencia del bolsillo. Hoy, con las facilidades que existen, compra desde su casa y elige por precio.

Eso se ve en muchos rubros. En muebles, por ejemplo, antes se buscaba más calidad y madera. Hoy muchas veces se compra un mueble de menor duración, se usa dos o tres años y después se cambia. Lo mismo pasa con electrodomésticos o celulares. Hay una lógica de recambio constante.

El problema para el comercio local aparece cuando ese consumo no queda en la ciudad. Si se comprara en el comercio local, sería distinto. Pero cuando la compra se va para afuera, también se va parte del movimiento económico de la comunidad.

“Si no se compra local, tarde o temprano impacta en todos”

—¿Falta conciencia sobre la función social del comercio local?

—Sí. Muchas veces no se piensa que si no se compra en el comercio local, tarde o temprano eso influye en la economía de todos. El comercio local sostiene empleos, servicios, publicidad, actividades y buena parte de la vida cotidiana de una ciudad.

La compra online puede ser cómoda y más barata, pero también tiene un impacto. Cuando un comercio local vende menos, tiene menos margen para contratar, para sostener empleados o para apoyar actividades de la comunidad.

“No podemos competir si los costos son tan distintos”

—¿Cómo incide la competencia con productos que llegan de otros países o de frontera?

—Es muy difícil competir cuando los costos son tan distintos. En las góndolas se ven muchos productos de otros países, por ejemplo de Brasil, que llegan a precios más bajos porque se producen con otros costos. Un comercio o una empresa local no siempre puede igualar eso.

A eso se suman otras formas de venta. Hay gente que compra en free shops, hace ventas en vivo por redes sociales y después entrega los productos. También se detectan compras que llegan desde zonas de frontera por agencias. Hay controles, y la Aduana ha trabajado en algunos casos, pero es una realidad que existe.

—¿También preocupan las ventas irregulares o las estafas digitales?

—Sí. Hay páginas falsas, por ejemplo en la venta de vehículos. Se copian publicaciones, se usan datos o fotos de comercios reales y la gente llama pensando que está hablando con una automotora conocida. Es un problema que se ha planteado a nivel de los centros comerciales.

“El Estado no baja los costos para poder competir”

—¿Qué reclamo aparece hacia el Estado?

—El tema es que el Estado no baja los costos para que el comercio pueda producir o mantenerse de otra manera. Si se redujeran algunos costos, capaz que un comerciante de Carmelo podría trabajar mejor o contratar personal. Pero esas facilidades no se dan.

Se habló mucho del IVA a las compras online, por ejemplo. Pero el problema de fondo no es solo ese. El punto es cómo se sostiene el comercio local con costos altos y compitiendo con plataformas, frontera, productos importados y nuevas formas de venta.

Una economía local en transición

La mirada de Mario Francia no se limita a describir una baja de ventas. Plantea un cambio más profundo: el consumidor modificó sus hábitos, el comercio tradicional perdió centralidad y las nuevas herramientas digitales obligan a repensar la forma de vender.

En ese escenario, el mostrador ya no desaparece, pero debe convivir con el clic. Para el comercio de Carmelo, el desafío es adaptarse sin perder cercanía, servicio y presencia comunitaria. Porque detrás de cada local abierto no hay solo una transacción: hay empleo, circulación económica, identidad barrial y una parte de la vida social de la ciudad.