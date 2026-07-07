La Dirección Departamental de Salud de Colonia realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses, en el marco del Día Mundial de la Zoonosis.

La actividad se desarrollará el jueves 9 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en la sede de la Dirección Departamental de Salud, ubicada en Odriozola 469, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

Desde la institución se informó que los perros deberán concurrir con correa o, en caso de ser pequeños, en transportadora. Los gatos deberán ser trasladados en transportadora. También se solicita llevar el carné de vacunación del animal, en caso de contar con él.

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La vacuna antirrábica debe aplicarse a partir de los tres meses de edad y repetirse una vez al año. La medida forma parte de las acciones de prevención en salud pública, bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, que reconoce la conexión entre la salud de las personas, los animales y el ambiente.

Las zoonosis son enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener al día la vacunación de las mascotas, realizar desparasitaciones periódicas y consultar al veterinario ante la aparición de síntomas sospechosos.

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La rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas a través de mordeduras o arañazos de animales infectados, entre ellos murciélagos, perros, gatos y algunos animales silvestres. Una vez que aparecen los síntomas, se trata de una enfermedad mortal tanto en animales como en seres humanos, por lo que la prevención resulta fundamental.

La Dirección Departamental de Salud exhorta a la población a vacunar a sus perros y gatos una vez al año como una de las principales medidas para prevenir la rabia y proteger a la comunidad.