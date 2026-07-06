La decisión de incorporar vehículos blindados del Ministerio de Defensa a operativos policiales coloca a Uruguay ante una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando una herramienta concebida para un entorno militar pasa a ser utilizada dentro de una estrategia de seguridad pública?

El tema no admite respuestas simples. No se trata únicamente de saber si un policía puede conducir una tanqueta, ni de discutir si el vehículo impresiona más o menos a la opinión pública. La cuestión central es otra: bajo qué doctrina se utiliza, quién ejerce el mando, para qué tipo de operación se despliega y qué límites legales regulan su uso.

El gobierno informó el 26 de junio de 2026 que el Ministerio del Interior incorporará hasta 12 vehículos blindados del Ministerio de Defensa para operativos en zonas con altos índices de violencia. Según Presidencia, el convenio deja esos vehículos a disposición de la Policía para patrullaje y prevé capacitación del personal designado por Interior. También se aclaró que, si no se cuenta circunstancialmente con personal policial capacitado para alguno de los modelos, la conducción podrá quedar a cargo de un funcionario militar en régimen de comisión de servicio.

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Ese dato es clave: el vehículo puede ser militar, pero la operación debe seguir siendo policial. Allí se juega la diferencia estratégica.

En Uruguay, la seguridad pública interna es competencia del Estado y su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, según la Ley Orgánica Policial. En cambio, las Fuerzas Armadas son definidas por la normativa uruguaya como institución militar de la defensa, responsables de ejecutar las actividades militares de la Defensa Nacional. Esa separación no es solamente administrativa; expresa dos formas diferentes de mirar el conflicto.

En el mundo militar, la pregunta dominante suele ser cómo neutralizar una amenaza. En el mundo policial, la pregunta debe ser cómo proteger a la población, prevenir delitos, detener responsables y ponerlos a disposición de la Justicia dentro del marco legal. El militar mira un escenario desde la lógica de terreno, adversario, riesgo y protección de la fuerza. El policía debe mirar el mismo espacio como una comunidad atravesada por conflictos, víctimas, sospechosos, vecinos, niños, comerciantes y derechos.

Ese contraste se vuelve especialmente complejo cuando el despliegue ocurre en barrios afectados por narcotráfico. En esos territorios, el delito no se reduce a la venta de drogas. El crimen organizado puede disputar control social, imponer miedo, reclutar jóvenes, condicionar la circulación, amenazar testigos y generar una forma informal de autoridad. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la seguridad urbana debe abordarse considerando factores múltiples de violencia, crimen e inseguridad, y la relación entre amenazas criminales globales y vulnerabilidades locales.

En ese marco, un blindado puede tener sentido operativo. Puede proteger a funcionarios ante ataques armados, permitir un ingreso seguro en procedimientos de alto riesgo, resguardar equipos de investigación o reducir la exposición de policías en zonas donde existe una amenaza concreta. No necesariamente implica militarizar la seguridad pública. Pero tampoco es un recurso neutro: su sola presencia transforma la escena.

El blindado protege, pero también separa. Desde adentro del vehículo, la calle se mira a través de una estructura de acero, con distancia física y simbólica. Esa distancia puede ser necesaria para preservar vidas, pero también puede inducir una lectura del barrio como territorio hostil. Por eso, la pregunta más importante no es únicamente quién conduce la tanqueta, sino qué mirada institucional viaja dentro de ella.

La Policía uruguaya ya venía realizando operativos focalizados con vehículos blindados, drones y diferentes unidades en zonas como Marconi y Cerro. El Ministerio del Interior informó en mayo de 2026 que esos despliegues buscaban fortalecer prevención, disuasión y represión en el marco de una estrategia de combate al crimen organizado. La incorporación de blindados de Defensa amplía esa capacidad material, pero exige una definición fina: si el instrumento se incorpora a una política policial, debe quedar subordinado a reglas policiales.

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La Ley de Procedimiento Policial establece que la actuación policial comprende observación, prevención, disuasión y, excepcionalmente, represión. También señala que antes del uso legítimo de la fuerza la Policía debe agotar medios disuasivos adecuados, como el diálogo y la negociación, y que la fuerza debe ejercerse de forma racional, progresiva y proporcional. Ese marco es determinante para analizar cualquier uso de un vehículo blindado en seguridad interna.

Los estándares internacionales van en la misma dirección. Los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen que la fuerza solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el cumplimiento del deber. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que la autoridad policial para usar la fuerza deriva del deber estatal de mantener el orden público, garantizar derechos humanos y sostener el Estado de derecho.

Por eso, aun en una lógica de narcotráfico, la respuesta estatal no puede confundirse con una lógica de guerra. El narcotráfico armado puede obligar a elevar la protección policial, pero no elimina la condición civil del territorio ni los derechos de sus habitantes. La tanqueta puede ser un escudo frente a una amenaza concreta; no debería convertirse en el lenguaje habitual de la relación entre el Estado y un barrio.

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El propio contexto internacional explica por qué los Estados revisan sus herramientas. El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de UNODC señala que la producción potencial de cocaína en Sudamérica alcanzó unas 4.100 toneladas en 2024, más de cuatro veces el nivel de 2014, y que las Américas se ven afectadas por un aumento del tráfico de cocaína y altos niveles de violencia criminal asociados a ese mercado. Ese fenómeno global tiene traducciones locales: más dinero ilegal, más armas, más disputa territorial y mayor presión sobre las capacidades policiales.

La discusión uruguaya, entonces, debe ubicarse en ese punto intermedio. No alcanza con rechazar la imagen del blindado por su origen militar, ni con asumir que su presencia resolverá por sí sola los problemas del narcotráfico. Un vehículo de estas características puede proteger a los policías, pero no investiga redes financieras, no reconstruye confianza comunitaria, no sustituye a Fiscalía, no desarma economías ilegales y no reemplaza políticas sociales sostenidas.

La eficacia dependerá de su ubicación dentro de una estrategia más amplia. Si el blindado acompaña investigaciones serias, inteligencia criminal, protección de testigos, presencia territorial, control judicial, tecnología, patrullaje preventivo y políticas de recuperación comunitaria, puede ser una herramienta justificable. Si se transforma en una imagen de fuerza sin objetivos verificables, corre el riesgo de producir impacto visual sin modificar la estructura del problema.

La frontera es clara: recuperar presencia estatal no es ocupar un barrio. Recuperar presencia estatal es lograr que el vecino pueda circular, denunciar, estudiar, trabajar y vivir sin pedir permiso al narcotráfico ni temer una respuesta abusiva del propio Estado.

Por eso, la utilización de tanquetas militares por policías debe analizarse menos como una fotografía y más como una doctrina. La pregunta no es solo si el vehículo entra. La pregunta es qué Estado entra con él.

Si entra un Estado que protege a sus funcionarios, cuida a los vecinos, actúa con orden judicial, documenta sus procedimientos, mide resultados y mantiene mando civil, el blindado puede ser una respuesta excepcional ante una amenaza real.

Si entra un Estado que mira el barrio como enemigo, la herramienta cambia de significado.

La diferencia no está en el acero. Está en la mirada.