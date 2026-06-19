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El desarrollo inmobiliario +Colonia emitió ayer su segunda serie de Obligaciones Negociables por US$ 1,6 millones, con vencimiento en 2030 y una tasa de interés de 9%. La operación tuvo una demanda cercana al doble del monto emitido: los inversores ofrecieron aproximadamente US$ 2,9 millones.

La colocación fue estructurada, distribuida y colocada por Balanz Uruguay, que informó que participaron más de 90 inversores. Para la firma, ese nivel de participación refleja la confianza del mercado en el proyecto y en su estrategia de crecimiento.

La operación forma parte del plan financiero de +Colonia para avanzar en la construcción de la llamada “Ciudad del Futuro”, el desarrollo urbano proyectado en el departamento de Colonia.

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Qué es una Obligación Negociable

Una Obligación Negociable, conocida como ON, es una forma de financiamiento mediante deuda. En términos simples, una empresa toma dinero del mercado y se compromete a devolverlo en una fecha determinada, pagando intereses durante el plazo acordado.

A diferencia de una acción, quien compra una ON no pasa a ser dueño de una parte de la empresa ni participa de sus decisiones. Se convierte en acreedor: presta dinero y espera recibir intereses y, al vencimiento, el capital invertido.

En este caso, +Colonia obtuvo US$ 1,6 millones y asumió el compromiso de pagar una tasa de 9%, con devolución final en 2030, según las condiciones de la emisión.

Qué indica que la demanda haya casi duplicado la oferta

Uno de los datos centrales de la operación es la relación entre el monto emitido y el interés recibido. +Colonia salió al mercado por US$ 1,6 millones, pero la demanda llegó a US$ 2,9 millones. Es decir, hubo interés por alrededor de 1,8 veces el monto disponible.

En el lenguaje financiero, eso muestra que la emisión fue bien recibida por los inversores. No significa que el proyecto no tenga riesgos, pero sí que, bajo las condiciones ofrecidas —tasa, plazo, garantías y características del desarrollo—, hubo más dinero dispuesto a ingresar del que la empresa buscaba captar.

Para un proyecto inmobiliario en etapa de desarrollo, ese respaldo es relevante porque permite diversificar las fuentes de financiamiento. En lugar de depender únicamente de capital propio o crédito bancario, la empresa recurre al mercado de capitales para obtener fondos de inversores privados.

El peso de las garantías

Según Andrés Piazze, especialista en mercado de capitales de Balanz, uno de los aspectos destacados de esta emisión fue la estructura de garantías, respaldada por padrones estratégicos. Ese elemento suele ser clave en este tipo de instrumentos, porque reduce la percepción de riesgo para quienes invierten.

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En una ON, la tasa de interés no se analiza sola. Una tasa de 9% puede resultar atractiva para el inversor, pero también debe evaluarse junto con el plazo, la capacidad de pago del emisor y las garantías disponibles. Cuanto más sólida sea la estructura de respaldo, mayor seguridad relativa puede ofrecer la operación.

En este caso, la existencia de padrones como garantía aparece como un componente central para explicar el interés del mercado.

Financiamiento para construir, no para comprar participación

Los fondos obtenidos serán destinados al avance de la edificación y construcción de +Colonia. Esto significa que la emisión no implica una venta de parte del proyecto, sino la toma de deuda para financiar su desarrollo.

Ese punto es importante para entender la lógica económica de la operación. +Colonia consigue recursos hoy para ejecutar obras y deberá generar, en los próximos años, los flujos suficientes para cumplir con los pagos de intereses y la devolución del capital.

La emisión también confirma una estrategia de financiamiento progresiva. En febrero pasado, el proyecto ya había colocado una primera serie de ON en dólares por US$ 3 millones, a cuatro años y con una tasa anual de 9%. Con esta segunda serie, el monto total captado mediante estas dos emisiones asciende a US$ 4,6 millones.

Una señal para el mercado, con compromisos hacia adelante

El CEO de Balanz Uruguay, Juan José Varela, señaló en LinkedIn que la operación forma parte de instrumentos vinculados a propuestas innovadoras que apuestan al crecimiento del país, la generación de trabajo y entornos de calidad.

Desde el punto de vista económico, la colocación puede leerse en dos niveles. Por un lado, muestra que existe apetito inversor por instrumentos privados en dólares vinculados a proyectos inmobiliarios. Por otro, aumenta los compromisos financieros de +Colonia hacia el futuro.

La clave estará en la ejecución del proyecto. Para los inversores, la ON ofrece una renta pactada y una estructura de garantías. Para la empresa, representa financiamiento disponible para construir. Pero el éxito económico de la operación dependerá de que el desarrollo avance según lo previsto y genere las condiciones necesarias para cumplir con sus obligaciones hasta 2030.