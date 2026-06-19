La Selección Uruguaya volverá a salir a escena este domingo 21 de junio cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Uruguay y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que llega completamente igualada tras la primera jornada.

Un partido clave para las aspiraciones de Uruguay

La segunda presentación de la Celeste adquiere una importancia especial luego del empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut. Si bien el equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una mejor imagen en el segundo tiempo y generó suficientes situaciones para quedarse con la victoria, terminó dejando puntos por el camino.

Ahora, Uruguay afronta un compromiso en el que carga con el cartel de favorito. Esa condición puede representar una ventaja desde lo anímico, pero también implica una mayor presión debido a la necesidad de conseguir un triunfo que lo deje bien posicionado antes de cerrar la fase de grupos frente a España.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Del otro lado estará una selección de Cabo Verde que se convirtió en una de las sorpresas del Mundial. En su estreno absoluto en una Copa del Mundo, el conjunto africano logró un valioso empate sin goles frente a España, uno de los principales candidatos al título.

Con orden defensivo, concentración y una gran entrega física, Cabo Verde consiguió neutralizar a la Furia Roja y ahora buscará repetir la receta ante Uruguay.

Todas las selecciones llegan igualadas

La particularidad del Grupo H es que los cuatro equipos llegan a la segunda fecha con exactamente la misma cantidad de puntos y la misma diferencia de goles.

Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde y España igualaron 0-0.

Esa situación convierte a esta segunda jornada en una instancia clave para comenzar a definir el futuro de la zona y las posibilidades de clasificación a los octavos de final.

Las figuras que pueden marcar la diferencia

Uruguay espera una mayor incidencia de sus principales referentes para conseguir la primera victoria en el torneo.

Las miradas estarán puestas en Federico Valverde, Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur, futbolistas llamados a liderar al equipo dentro del campo y a marcar diferencias en los momentos decisivos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por el lado de Cabo Verde, gran parte de las expectativas vuelven a estar depositadas en el sólido bloque defensivo que brilló ante España.

El experimentado arquero Vozinha fue una de las figuras del debut, mientras que los defensores Diney Borges y «Pico» Lopes también tuvieron actuaciones destacadas para sostener el arco en cero.

Sin antecedentes entre ambos seleccionados

El duelo de este domingo tendrá además un componente histórico, ya que Uruguay y Cabo Verde nunca se enfrentaron anteriormente en competiciones oficiales.

Por lo tanto, será el primer antecedente oficial entre ambas selecciones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hora y dónde ver Uruguay vs Cabo Verde en vivo

El partido se disputará el domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Horarios por país:

Uruguay y Argentina: 19:00

Chile: 18:00

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00

México: 16:00

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se disputará este domingo 21 de junio a las 19:00 horas (URU) en el Hard Rock Stadium de Miami.

En Uruguay, el encuentro podrá verse en vivo por Canal 5, DSports, DGO, Flow y Disney+. Además, diversos cableoperadores del interior del país también ofrecerán la transmisión del encuentro dentro de su cobertura del Mundial 2026.

Uruguay buscará conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo, mientras que Cabo Verde intentará confirmar que su gran estreno ante España no fue casualidad y seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del torneo.