Las exportaciones uruguayas de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.219 millones en julio de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 4%, impulsado principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y productos lácteos. En el acumulado de enero a julio, los envíos al exterior alcanzaron US$ 7.819 millones, con un incremento de 2% respecto al mismo período del año anterior.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para el departamento de Colonia, el informe vuelve a reflejar la importancia estratégica de Nueva Palmira dentro del sistema exportador nacional. Uruguay XXI incluye en las cifras de zonas francas las exportaciones de granos —cebada, colza, soja y trigo— que se canalizan desde la terminal de Nueva Palmira, además de otros productos como celulosa, concentrados de bebidas y productos farmacéuticos.

Entre los principales productos exportados durante julio se destacaron la carne bovina, la celulosa, los productos lácteos y la soja, mientras que China se mantuvo como el principal destino de las ventas uruguayas. También crecieron las exportaciones hacia la Unión Europea, mercado que concentró US$ 174 millones durante el mes, un aumento interanual de 42%.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El informe dedica además un capítulo especial al nuevo Portal del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, desarrollado por Uruguay XXI para facilitar el acceso de las empresas a información sobre aranceles, reglas de origen, cuotas y requisitos técnicos para exportar al mercado europeo. La herramienta incorpora un asistente con inteligencia artificial que ayuda a identificar la clasificación arancelaria de los productos y busca simplificar el proceso para las empresas exportadoras.

Si bien el reporte no presenta un desglose de exportaciones por departamento, la actividad logística de Nueva Palmira mantiene a Colonia como uno de los puntos clave para la salida de productos agroindustriales hacia los mercados internacionales.