La Policía investiga una denuncia por presunta estafa mediante plataformas electrónicas de inversión, presentada por una mujer en la Seccional 2ª de Rosario. Según su declaración, transfirió un total de US$ 10.434 después de que le ofrecieran realizar operaciones financieras y le comunicaran que el capital había generado ganancias.

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De acuerdo con la información policial, la víctima comenzó con una transferencia de US$ 500 mediante una tarjeta de crédito. La operación fue coordinada con una persona que se presentaba como responsable de las inversiones.

Durante los días siguientes, la mujer recibió información sobre un supuesto crecimiento del dinero invertido. Sin embargo, cuando intentó acceder al capital y a las ganancias, le indicaron que debía efectuar nuevos pagos para desbloquear los fondos.

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Bajo ese argumento, realizó tres giros hacia diferentes cuentas bancarias por US$ 1.556, US$ 2.554 y US$ 5.824.

Luego de completar las transferencias y no poder retirar el dinero prometido, la mujer se presentó ante la Policía y radicó la denuncia.

Personal policial trabaja para establecer la identidad y el paradero de las personas involucradas. La investigación continúa.