El Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Colonia se reunió este jueves para comenzar a planificar la respuesta institucional ante un escenario climático que podría favorecer tormentas intensas, vientos fuertes e inundaciones entre diciembre y abril.

La reunión fue encabezada por el intendente Guillermo Rodríguez en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental y tuvo como eje la información recibida durante un encuentro previo con representantes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El coordinador del CECOED, el ingeniero Santos, señaló que las advertencias meteorológicas inmediatas para el fin de semana estaban dirigidas principalmente al norte del país. Sin embargo, sostuvo que Colonia debe comenzar a prepararse para los eventos que podrían desarrollarse en el territorio departamental durante los próximos meses.

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La convocatoria no significa que exista actualmente una advertencia meteorológica específica para Colonia. Se trata de una instancia de prevención y coordinación ante un escenario climático estacional que requiere seguimiento permanente.

El Niño y el aumento del riesgo meteorológico

El escenario planteado por el CECOED coincide con las perspectivas internacionales disponibles para 2026. La Organización Meteorológica Mundial informó que existe una alta probabilidad de consolidación de un episodio de El Niño y advirtió que el fenómeno puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones.

Los pronósticos climáticos no permiten determinar con meses de anticipación el lugar, la fecha o la intensidad de una tormenta. Sí sirven para identificar períodos en los que pueden aumentar las condiciones favorables para lluvias superiores a lo habitual o episodios meteorológicos extremos.

Inumet publica tendencias trimestrales que deben ser actualizadas y complementadas con pronósticos de corto plazo y eventuales advertencias meteorológicas. Por esa razón, la planificación del CECOED constituye una medida preventiva y no el anuncio de una emergencia ya instalada.

Qué consecuencias podría tener para Colonia

La importancia de la preparación radica en la diversidad territorial y productiva del departamento. Los episodios de lluvia intensa pueden generar anegamientos rápidos en zonas urbanas, especialmente cuando la capacidad de los desagües resulta insuficiente o se encuentra obstruida.

El Sistema Nacional de Emergencias explica que las inundaciones urbanas pueden producirse durante tormentas intensas y de corta duración, con acumulaciones rápidas de agua en calles, viviendas y espacios bajos.

En Colonia, un evento severo también podría afectar caminos rurales, rutas departamentales, tendidos eléctricos, arbolado, viviendas y servicios de comunicación. En las localidades ubicadas sobre el Río de la Plata y el río Uruguay, los vientos y las crecidas pueden sumar riesgos para las zonas costeras, los puertos, las embarcaciones y las actividades turísticas.

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El departamento cuenta además con una amplia producción agrícola, ganadera, lechera y vitivinícola. Las lluvias persistentes, las granizadas o los vientos fuertes podrían ocasionar pérdidas en cultivos, dificultades para el traslado de la producción, deterioro de caminos y problemas de acceso a establecimientos rurales.

Estas consecuencias son riesgos posibles y no daños previstos. Su alcance dependerá de la intensidad, duración y ubicación de cada fenómeno.

Coordinación para reducir daños y acelerar la respuesta

Durante la reunión, Rodríguez destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre las instituciones que integran el CECOED y el Sistema Nacional de Emergencias.

El objetivo de esa coordinación es definir responsabilidades, mantener actualizados los mecanismos de comunicación y determinar con anticipación qué recursos podrían ser necesarios ante evacuaciones, cortes de tránsito, caída de árboles, interrupciones de energía o afectaciones en viviendas.

El Sistema Nacional de Emergencias identifica entre las principales amenazas para Uruguay las tormentas, los vientos fuertes, los tornados, las granizadas, las precipitaciones intensas, las inundaciones y los fenómenos costeros.

La experiencia indica que estos eventos pueden afectar simultáneamente distintos servicios. Una tormenta severa puede provocar caída de árboles y columnas, interrupciones eléctricas, daños en techos, calles anegadas y dificultades para el desplazamiento de los equipos de emergencia.

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Por ese motivo, la prevención no se limita a actuar cuando comienza una advertencia. También incluye revisar protocolos, identificar zonas vulnerables, asegurar la disponibilidad de maquinaria y lugares de evacuación, y establecer canales rápidos de información para la población.

La información oficial será determinante

La evolución del fenómeno deberá seguirse a través de los informes de Inumet y de las comunicaciones del CECOED y del Sistema Nacional de Emergencias.

El Niño no provoca por sí solo cada tormenta ni significa que todos los meses comprendidos entre diciembre y abril tendrán fenómenos severos. Su presencia modifica las condiciones generales del clima y puede elevar determinados riesgos, pero cada episodio debe ser evaluado mediante pronósticos y advertencias de corto plazo.

La reunión del CECOED marca así el inicio de una etapa de vigilancia y planificación departamental. El desafío será convertir la información climática en medidas concretas que permitan reducir daños, proteger a la población y sostener los servicios esenciales si se producen eventos meteorológicos adversos.