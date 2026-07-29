Hay días en que el invierno parece limitarse al frío y al cielo gris. Y hay otros en que la atmósfera recuerda que también sabe hacerse oír. Entre la tarde del viernes 31 de julio y la noche del sábado 1.º de agosto, Uruguay volverá a mirar hacia el cielo con atención: un sistema de tormentas fuertes, puntualmente severas, ingresará por el litoral oeste y avanzará lentamente hacia el noreste del país.

El aviso fue emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé un escenario capaz de combinar varios de los fenómenos más intensos del invierno en pocas horas. No se trata únicamente de lluvia.

Los acumulados previstos se ubican entre 40 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos podrán superarse esos valores. Esa variabilidad es una de las características de este tipo de episodios: mientras una localidad puede recibir precipitaciones moderadas, otra, a pocos kilómetros, puede registrar lluvias torrenciales en un corto lapso.

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Las tormentas también podrán estar acompañadas por rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Son fenómenos de aparición localizada, pero con capacidad para provocar dificultades en la circulación, interrupciones del suministro eléctrico y daños materiales.

Según Inumet, el deterioro de las condiciones comenzará durante la tarde del viernes en el litoral oeste. Con el correr de las horas, el sistema se desplazará hacia el noreste, manteniendo condiciones de inestabilidad hasta la noche del sábado.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos y de los avisos oficiales, ya que la evolución de este tipo de sistemas puede modificar la intensidad y el área de mayor afectación en pocas horas.

El invierno todavía tiene capítulos por escribir. Y el próximo comenzará con el sonido inconfundible del trueno.