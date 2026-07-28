Había denuncias. Una detrás de otra. Distintas víctimas, distintos lugares y una misma pregunta para los investigadores: ¿existía una conexión entre aquellos casos?

La respuesta comenzó a tomar forma en la Dirección Departamental de Investigaciones. Los datos fueron analizados, las informaciones comparadas y las tareas de inteligencia avanzaron hasta establecer la presunta existencia de una organización vinculada con, al menos, 14 estafas cometidas en Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Soriano y Colonia.

Cinco departamentos. Catorce hechos investigados. Una organización bajo la lupa.

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La operación recibió un nombre: Doppelganger.

Con una orden judicial, los investigadores llegaron hasta una finca. Allí se realizó una inspección que terminó con la incautación de un automóvil, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los objetos quedaron en poder de los investigadores. También fueron detenidos dos hombres mayores de edad.

Pero el procedimiento no cerró el caso.

Mientras los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía actuante, otros dos hombres pasaron a estar requeridos por la Justicia.

La investigación había permitido reconstruir parte del recorrido. Sin embargo, todavía quedaban preguntas: ¿qué información contienen los teléfonos incautados?, ¿qué relación tienen los cuatro hombres con los hechos denunciados?, ¿cómo se conectan las estafas cometidas en los distintos departamentos?

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Por ahora, la información oficial confirma una operación, dos detenidos, dos personas requeridas y una investigación relacionada con al menos 14 hechos.

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La siguiente etapa se desarrollará en el ámbito de la Fiscalía y la Justicia. Allí deberá determinarse el alcance de la presunta organización y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La Operación Doppelganger llegó hasta una finca. La investigación, en cambio, todavía no llegó a su final.