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El grupo chileno Resiter invertirá unos US$ 6 millones en la construcción de una planta de compostaje industrial cerca de Quebracho, en Paysandú. Será la primera instalación de su empresa Verdecorp fuera de Chile y contará con un sistema de control de olores que, según la compañía, aún no se utiliza en Uruguay.

El proyecto obtuvo la Autorización Ambiental Previa y se encuentra a la espera del permiso de construcción de la Intendencia de Paysandú. Las obras comenzarían entre fines de julio y los primeros días de agosto, con un plazo estimado de ocho meses. La planta podría quedar operativa entre enero y febrero de 2027.

La instalación ocupará dos hectáreas dentro de un predio de 50 hectáreas ubicado sobre la ruta 3, entre Paysandú y Salto. El espacio restante será utilizado para el manejo de líquidos lixiviados y una laguna destinada al riego.

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La planta tendrá capacidad para procesar 30.000 toneladas de residuos orgánicos por año. Durante su primera etapa, la empresa proyecta recibir entre 15.000 y 20.000 toneladas provenientes principalmente de industrias frutícolas, frigoríficos y plantas de tratamiento de OSE.

Esos residuos, que actualmente suelen terminar en rellenos sanitarios, serán transformados en compost para su utilización como fertilizante y mejorador de suelos. La empresa prevé comercializar el producto entre establecimientos agropecuarios ubicados en un radio de hasta 100 kilómetros.

El procesamiento se realizará dentro de un galpón cerrado de unos 3.000 metros cuadrados. El aire será tratado mediante sistemas de lavado y biofiltrado para reducir los compuestos responsables de los olores.

El emprendimiento generará entre 10 y 12 puestos de trabajo directos. Resiter también estudia instalar plantas similares en otras zonas del país donde exista un volumen suficiente de residuos orgánicos, como parte de un plan regional de inversiones por US$ 18 millones.