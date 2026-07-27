MetSul Meteorologia advirtió sobre dos episodios de inestabilidad que podrían dejar lluvias intensas y tormentas en Rio Grande do Sul entre finales de julio y comienzos de agosto. Aunque el informe no incluye un pronóstico específico para Uruguay, la situación merece seguimiento por la proximidad de las zonas de mayor riesgo con el norte del territorio nacional.

Según el análisis, el primer periodo de inestabilidad se extenderá hasta el miércoles 29 de julio, con lluvias en todo el estado brasileño y posibilidad de acumulados elevados en cortos periodos. Para esa jornada, MetSul prevé la influencia de una zona de baja presión asociada a un frente frío, capaz de generar precipitaciones moderadas a fuertes, inundaciones repentinas y aumentos en el caudal de ríos y arroyos.

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El jueves 30 y el viernes 31 se espera una mejora temporal, con presencia de sol entre nubes. Sin embargo, un segundo episodio comenzaría al final del viernes y se intensificaría durante el fin de semana.

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Los modelos consultados por MetSul coinciden en proyectar volúmenes altos de lluvia en Rio Grande do Sul, aunque mantienen diferencias sobre la ubicación de los mayores acumulados. El riesgo principal se concentra en las regiones occidental, central y meridional, con registros estimados de entre 100 y 200 milímetros en siete días y valores superiores en puntos aislados.

Por su cercanía geográfica, la evolución del sistema puede ser relevante para los departamentos uruguayos próximos a la frontera, aunque el informe no permite afirmar qué intensidad o volumen de lluvia podría registrarse en Uruguay.