La Intendencia de Colonia a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, informa que se abren inscripciones para Curso de Armado y reparación de calzado a desarrollarse en la sede de Carmelo.

La metodología es la de «aprender haciendo», ofreciéndose formación técnica integral, con un fuerte compromiso en prevención laboral y formación ciudadana.

Objetivo: Brindar herramientas concretas para la inserción laboral en el oficio.

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Podrán inscribirse personas a partir de 15 años, sin límite de edad.

Las clases se cumplirán dos veces por semana en horario tarde-noche

Comienzo: a definir.

Período de postulación: Desde el lunes 27 de julio de 2026.

Formas de inscripción:

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· Telefónica: Celular 099 283 908 Horario: 7:30 a 12:30 horas.

·Online: completando el formulario en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1ML07aDUTdrZAnXbr3bzZpo6xQKwEw901OXbVbJYtJUI

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Los cursos son gratuitos, con cupos limitados.

Más información: Tel: 4522 9714 Celular 099 283 908

Email: [email protected]