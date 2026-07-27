La Intendencia de Colonia a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, informa que se abren inscripciones para Curso de Armado y reparación de calzado a desarrollarse en la sede de Carmelo.
La metodología es la de «aprender haciendo», ofreciéndose formación técnica integral, con un fuerte compromiso en prevención laboral y formación ciudadana.
Objetivo: Brindar herramientas concretas para la inserción laboral en el oficio.
Podrán inscribirse personas a partir de 15 años, sin límite de edad.
Las clases se cumplirán dos veces por semana en horario tarde-noche
Comienzo: a definir.
Período de postulación: Desde el lunes 27 de julio de 2026.
Formas de inscripción:
· Telefónica: Celular 099 283 908 Horario: 7:30 a 12:30 horas.
·Online: completando el formulario en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1ML07aDUTdrZAnXbr3bzZpo6xQKwEw901OXbVbJYtJUI
Los cursos son gratuitos, con cupos limitados.
Más información: Tel: 4522 9714 Celular 099 283 908
Email: [email protected]
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