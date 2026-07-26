El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, afirmó que la situación de seguridad en la ciudad se ha vuelto “cada día más compleja” y reclamó más recursos humanos para la Policía, mayor respuesta de la Fiscalía y la instalación de un centro de monitoreo local.

Parodi participó en la concentración organizada por vecinos frente a la Seccional Tercera. Según explicó, concurrió luego de ser invitado por algunas de las personas que impulsaron la convocatoria.

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“Fui a acompañarlos. Se plantearon todos los temas y se hablaron. Lo que me alegra es que fue un diálogo pacífico y buscando soluciones”, dijo.

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El alcalde señaló que su cargo le exige separar sus opiniones personales de las responsabilidades institucionales.

“Me tengo que despojar un poco de la opinión personal. Mi investidura como alcalde y la responsabilidad que eso lleva hacen que tenga que hablar como me corresponde”, sostuvo.

Reclamo de más funcionarios

Parodi informó que los alcaldes del departamento de Colonia solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior, pero que hasta el momento no lograron concretarla.

“Hace meses que la venimos pidiendo y no la hemos podido conseguir los tres alcaldes”, afirmó.

Según el alcalde, el principal planteo ante el Ministerio será la necesidad de aumentar la cantidad de funcionarios policiales en la zona.

“Necesitamos más recursos humanos. Es fundamental”, expresó.

Durante la entrevista se mencionó que la Seccional Tercera dispone de tres o cuatro funcionarios por turno y que otras dependencias de la zona, como la seccional de Cerro Carmelo, tendrían dificultades de personal y movilidad.

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Parodi sostuvo que los recursos policiales disponibles deben atender distintas tareas, entre ellas los hurtos, el robo de motos, la violencia doméstica, el control de dispositivos electrónicos y otras intervenciones.

De acuerdo con sus declaraciones, Carmelo presenta un número elevado de situaciones de violencia doméstica en relación con el resto del departamento y con su cantidad de habitantes. La afirmación fue realizada por el alcalde durante la entrevista y no estuvo acompañada por datos oficiales.

“Es imposible que puedan dar abasto con los recursos que tienen”, afirmó.

El alcalde reconoció el trabajo de los funcionarios y consideró que la falta de respuesta no debe atribuirse únicamente a quienes cumplen tareas en la ciudad.

“Entendemos que la Policía hace los esfuerzos con los recursos que tiene. El funcionario hace un esfuerzo enorme con los pocos recursos disponibles”, señaló.

El proyecto de instalar más cámaras

Parodi indicó que el Municipio y el Ministerio del Interior realizaron un relevamiento sobre los lugares en los que sería necesario incorporar cámaras de videovigilancia.

Según el alcalde, el estudio plantea la instalación de aproximadamente 50 cámaras adicionales en puntos considerados relevantes de Carmelo.

El jerarca sostuvo que el sistema debería contar con un centro de monitoreo instalado en la propia ciudad y no depender exclusivamente de un control departamental.

“Entendemos que el centro de monitoreo tiene que estar en Carmelo por la cantidad de cámaras. No puede haber un centro departamental porque no da la capacidad de la Jefatura”, dijo.

Parodi argumentó que un monitoreo local permitiría reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación con la Policía.

El alcalde reconoció, sin embargo, que la instalación de las cámaras corresponde al Ministerio del Interior y que ese organismo no dispone actualmente de los recursos necesarios.

También informó que el Municipio trabaja con una organización de la sociedad civil para estudiar un proyecto conjunto que podría concretarse en 2027.

La marcha hacia la Fiscalía

Parodi confirmó que los vecinos convocaron a una marcha desde el puente giratorio hasta la sede de la Fiscalía de Carmelo.

La movilización está anunciada para el lunes a las 13 horas.

El objetivo, según explicó, será solicitar una respuesta más rápida ante las denuncias y los datos presentados por los ciudadanos.

“Necesitamos el respaldo a la ciudadanía, el respaldo de la Jefatura de Policía, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía”, afirmó.

Durante la entrevista se recordó que vecinos habían presentado unas 1.800 firmas relacionadas con robos de motos y otros hechos. También se sostuvo que los representantes de esa iniciativa no fueron recibidos por la Fiscalía de Carmelo y que la documentación habría sido enviada a la Fiscalía General de la Nación.

Esos antecedentes fueron mencionados por el entrevistador. Parodi no aportó información documental sobre el trámite de las firmas ni precisó si realizó consultas formales para conocer su situación.

Ante la pregunta sobre el papel de la Fiscalía, el alcalde señaló que la ciudadanía debe continuar reclamando respuestas.

“Hay que seguir insistiendo a nivel popular. Es un tema que ya no puede esperar más”, expresó.

Parodi también sostuvo que la Policía necesita autorizaciones de la Fiscalía para realizar determinadas actuaciones, como el ingreso a domicilios durante una investigación.

Según el alcalde, esos procedimientos deberían resolverse con mayor rapidez. No detalló casos concretos ni explicó si el planteo fue comunicado formalmente por las autoridades policiales.

Iluminación, podas y limpieza

La Seccional Tercera planteó al Municipio la necesidad de intervenir en algunos puntos de la ciudad mediante podas, corte de malezas, iluminación, limpieza e instalación de cámaras.

Parodi explicó que parte de las solicitudes corresponden a tareas municipales, pero que algunos de los terrenos señalados pertenecen a privados.

“Hay lugares en los que no podemos ingresar porque muchos de esos pedidos son predios privados y no municipales”, indicó.

El alcalde sostuvo que el Municipio puede actuar en asuntos como la poda de árboles y la mejora de la iluminación pública. También señaló que varias de las situaciones mencionadas ya habían sido conversadas con la Policía antes de que fueran formalizadas por escrito.

Respecto de los basurales, afirmó que el gobierno local ha trabajado sobre puntos que acumulaban residuos desde hacía años, en particular en zonas próximas a las calles Lavalleja, Las Tórtolas y Zorrilla.

Según Parodi, algunos de esos basurales fueron “prácticamente eliminados”, aunque reconoció que la coordinación entre las instituciones puede mejorar.

“Tal vez necesitamos, en algunos puntos, un poco más de diálogo”, concluyó.