El departamento de Colonia cerró 2025 con 45.416 líneas de telefonía fija, una red de 770 kilómetros de fibra óptica instalada y una cobertura territorial que alcanzó el 99,9 % con tecnología LTE, utilizada habitualmente para los servicios móviles de cuarta generación.

Los datos pertenecen al Informe de Mercado de Telecomunicaciones de Uruguay. Datos a diciembre de 2025, elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). El documento presenta información nacional y departamental sobre telefonía fija, infraestructura, redes móviles, internet y televisión para abonados.

Colonia aparece entre los departamentos con mayor infraestructura y cantidad de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el informe no desglosa la información por ciudades o localidades. Por ese motivo, los números comprenden al conjunto del territorio departamental y no permiten conocer por separado la situación de Carmelo, Colonia del Sacramento, Nueva Palmira, Rosario, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Tarariras u otras poblaciones.

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Colonia ocupa el cuarto lugar en telefonía fija

Con 45.416 líneas, Colonia concentraba el 4 % de la telefonía fija del país y ocupaba el cuarto lugar nacional, detrás de Montevideo, Canelones y Maldonado.

La mayor parte correspondía a hogares. El departamento tenía:

41.469 líneas residenciales , equivalentes al 4 % del total nacional.

, equivalentes al 4 % del total nacional. 3.947 líneas comerciales, que representaban el 3 % de las conexiones empresariales del país.

Las líneas residenciales constituían algo más del 91 % del total departamental, mientras que las comerciales representaban cerca del 9 %.

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El informe también contabilizó 11 teléfonos públicos en Colonia. Esa cifra equivalía al 2 % de los 625 aparatos que permanecían activos en Uruguay al finalizar 2025.

Nueve de cada diez accesos funcionan con fibra óptica

De los 45.416 accesos a la red fija existentes en Colonia, 41.056 utilizaban fibra óptica. Esto significa que aproximadamente nueve de cada diez conexiones departamentales se apoyaban en esa tecnología.

Otros 4.273 accesos eran inalámbricos y solamente 87 permanecían conectados mediante cobre.

Colonia ocupaba el cuarto lugar nacional en cantidad de accesos de fibra óptica, nuevamente detrás de Montevideo, Canelones y Maldonado. Sus 41.056 conexiones representaban el 4 % del total del país.

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La escasa presencia del cobre muestra el avance de la sustitución de las redes tradicionales. En el conjunto de Uruguay, el 95 % de los accesos a la red fija ya utilizaba fibra óptica al cierre del período.

El departamento tiene 770 kilómetros de fibra instalada

La infraestructura de telecomunicaciones comprendía 770 kilómetros de fibra óptica instalada en el departamento, el 6 % de los 13.042 kilómetros registrados en todo el país.

Colonia ocupaba el quinto lugar en extensión de la red, después de Montevideo, Canelones, Maldonado y Tacuarembó.

Este indicador mide el tendido instalado dentro del departamento. No representa la suma de las conexiones que llegan a cada vivienda, comercio o institución.

Cobertura móvil cercana a la totalidad del territorio

Colonia registró una cobertura territorial del 99,8 % con tecnología 3G y del 99,9 % mediante LTE.

En LTE, el departamento compartía el segundo mayor nivel de cobertura del país con Canelones, solo por debajo de Montevideo, que alcanzaba el 100 %. En 3G se encontraba entre los cuatro departamentos con mayor cobertura territorial.

La Ursec contabilizó en Colonia:

144 radiobases 3G , el 5 % del total nacional.

, el 5 % del total nacional. 144 radiobases LTE , también el 5 % del total.

, también el 5 % del total. 41 radiobases GSM, equivalentes al 7 % de las que continuaban operativas en Uruguay.

Colonia se ubicaba en el cuarto lugar nacional en las tres categorías. Las cifras corresponden a radiobases clasificadas por tecnología y no necesariamente a torres o emplazamientos físicos diferentes.

El informe no presenta la cantidad de radiobases 5G por departamento. Solo informa el total nacional distribuido entre los operadores, por lo que no permite establecer cuántas estaban instaladas específicamente en Colonia ni en cada una de sus ciudades.

La televisión para abonados perdió casi la mitad de sus servicios

La evolución de la televisión paga presenta una tendencia diferente. Colonia tenía 16.430 servicios para abonados en diciembre de 2025, el 4 % del total nacional. Era el cuarto departamento con mayor cantidad, detrás de Montevideo, Canelones y Maldonado.

La cifra descendió de forma sostenida durante los últimos años. En diciembre de 2019 había 30.700 servicios; seis años después quedaban 16.400, según los valores expresados en miles y redondeados en la gráfica departamental.

Esto supone una reducción aproximada del 46 %. Solo durante 2025, los servicios bajaron de unos 18.400 en junio a 16.400 en diciembre.

La estadística reúne los abonados de todo el departamento. El documento no identifica cuántos corresponden a cada cableoperador ni distribuye las conexiones entre Carmelo, Colonia del Sacramento, Nueva Palmira y las demás localidades.

Una fotografía departamental, sin información por ciudad

El informe de la Ursec muestra que Colonia cuenta con una presencia destacada de fibra óptica y una cobertura móvil prácticamente total. También registra una marcada reducción de los servicios de televisión para abonados.

No obstante, la publicación ofrece los datos agrupados por departamento. Por lo tanto, no permite comparar la cobertura, la infraestructura o la cantidad de conexiones entre las ciudades y zonas rurales de Colonia, ni detectar posibles diferencias dentro del territorio departamental.