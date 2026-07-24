El Ministerio del Interior comenzó a utilizar este viernes 24 de julio el primero de cuatro vehículos blindados tipo Cóndor cedidos por el Ministerio de Defensa Nacional.

La unidad será destinada a patrullajes preventivos, traslado de efectivos y respuesta ante enfrentamientos armados en zonas de Montevideo consideradas de mayor complejidad.

El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que la incorporación permitirá reforzar la protección de los vecinos y reducir la exposición de los funcionarios policiales durante los operativos.

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El vehículo pesa unos 9.000 kilogramos y fue equipado con cámaras y tecnología adicional para mejorar la visibilidad. Para conducir estas unidades fueron capacitados durante tres semanas 19 policías pertenecientes a Operaciones Especiales, la Guardia Republicana y la Jefatura de Policía de Montevideo.

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Un recurso para situaciones de riesgo

El blindado puede ofrecer una mayor protección en procedimientos donde existe posibilidad de disparos. Sin embargo, su incorporación no implica por sí sola una reducción del delito.

El resultado dependerá de la planificación policial, de la información utilizada para definir los operativos y de la coordinación con investigaciones sobre armas, homicidios y grupos delictivos.

La medida tampoco supone que militares realicen tareas de seguridad pública. Los vehículos fueron cedidos por Defensa, pero serán conducidos y utilizados por personal policial.

Una medida que puede generar opiniones divididas

En zonas afectadas por enfrentamientos armados, algunos vecinos pueden interpretar el despliegue como una señal de mayor protección. Otros pueden asociar la presencia de blindados militares con una militarización del espacio público o con la estigmatización de determinados barrios.

Por ese motivo, uno de los puntos centrales será conocer los criterios utilizados para decidir dónde y cuándo circularán las unidades.

Los otros tres blindados serán incorporados de forma progresiva, una vez finalizados los trabajos de mantenimiento. Según el Ministerio del Interior, se espera que estén disponibles durante agosto.

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La eficacia de la medida deberá evaluarse con datos sobre procedimientos, policías y civiles heridos, armas incautadas, delitos registrados y costos de funcionamiento. Hasta entonces, el principal efecto comprobable es el aumento de la protección material para los efectivos que intervienen en situaciones de alto riesgo.