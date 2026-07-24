Colonia registró una reducción significativa de la mortalidad vial durante el primer semestre de 2026, aunque la cantidad de siniestros y personas lesionadas se mantuvo cerca de los niveles del año anterior.

Según el informe preliminar de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, entre enero y junio murieron nueve personas en el departamento, frente a 21 en el mismo período de 2025. La caída fue del 57,1%, muy superior al promedio nacional, que se ubicó en 12,5%. Colonia presentó la segunda mayor reducción porcentual del país, detrás de Tacuarembó.

La evolución fue menos marcada en los demás indicadores. Los siniestros descendieron de 493 a 471, una baja del 4,5%, mientras que las personas lesionadas pasaron de 598 a 573, un 4,2% menos. Los datos indican que la frecuencia de los accidentes cambió poco, pero disminuyó su consecuencia más grave: la muerte.

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El principal cambio ocurrió en la jurisdicción departamental. Las víctimas fatales en calles y caminos bajo responsabilidad departamental bajaron de 16 a tres, una reducción del 81,3%. En las rutas nacionales, en cambio, aumentaron de cinco a seis. De esta manera, dos de cada tres fallecidos registrados en Colonia durante 2026 murieron en vías nacionales.

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El documento no detalla las localidades, rutas, edades, vehículos involucrados ni causas de los siniestros ocurridos en Colonia. Por eso, no permite establecer si la reducción responde a controles, obras, cambios de comportamiento u otros factores.

La mejora constituye una señal relevante, pero deberá confirmarse al cierre del año. UNASEV advierte que los datos son preliminares y que, históricamente, el segundo semestre presenta mayores niveles de siniestralidad.