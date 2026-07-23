El presidente Yamandú Orsi mencionó el “futuro proyectado para Colonia y el litoral” al describir la aparición de nuevos centros de desarrollo fuera de Montevideo. Sin embargo, su discurso ante el Congreso de Intendentes no identificó una obra, inversión o programa específico para el departamento. La referencia debe leerse, por tanto, como una definición política general y no como el anuncio de un proyecto concreto.

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El contexto permite formular una hipótesis: Orsi estaría ubicando a Colonia dentro de una estrategia de desarrollo basada en infraestructura, conectividad, producción y aprovechamiento de las vías fluviales. En la misma intervención habló del ferrocarril, de Rivera-Livramento, del litoral y de Nueva Palmira, uno de los principales puntos logísticos del río Uruguay. También vinculó ese desarrollo con la integración regional y las posibilidades de cooperación entre Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Para Colonia, esa proyección puede incluir dos dimensiones. La primera es logística y portuaria: el puerto de Colonia funciona como conexión de pasajeros con Argentina, mientras Nueva Palmira ocupa una posición relevante para el movimiento regional de cargas. La segunda es urbana y social: cualquier expansión productiva necesita saneamiento, vivienda, rutas, movilidad y servicios.

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Esta interpretación encuentra respaldo en las inversiones de OSE anunciadas para el departamento. El organismo proyectó 94 millones de dólares para extender el saneamiento a más de 30.000 habitantes de Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Rosario, Colonia Valdense, Nueva Palmira y Tarariras.

Políticamente, Orsi presentó a Colonia como parte de un Uruguay con varios polos de desarrollo y no como una periferia de Montevideo. Pero dejó abierta la pregunta central: qué inversiones concretas integran ese “futuro proyectado”, con qué plazos y bajo qué modelo territorial.

El foco periodístico deberá seguir esa definición y exigir precisiones sobre puertos, infraestructura, empleo, ordenamiento de la costa y coordinación entre el Gobierno nacional y la Intendencia.