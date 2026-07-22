El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, afirmó que el déficit acumulado de 319 millones de pesos reflejado en la Rendición de Cuentas se originó en la ejecución de obras que no estaban contempladas en el presupuesto inicial.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Municipio de Florencio Sánchez, el jefe comunal aseguró que la situación no compromete el funcionamiento de la administración departamental y sostuvo que la Intendencia se encuentra “completamente saneada”.

Rodríguez señaló que el déficit se acumuló a partir de julio de 2025, cuando la Intendencia decidió mantener el ritmo de ejecución de un plan de obras que no estaba previsto originalmente para ese período.

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“Seguimos con un plan de obras que no estaba dentro de lo presupuestado”, explicó.

Según el intendente, la administración continuó entre julio de 2025 y julio de 2026 con inversiones que deberán ser incorporadas al próximo presupuesto departamental.

La Intendencia no tiene deudas bancarias

Rodríguez diferenció el déficit presupuestal de una situación de endeudamiento financiero.

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“No tenemos un peso de deuda en ningún banco, no tenemos ningún fideicomiso y la plata en caja está”, afirmó.

El intendente sostuvo que la comuna no mantiene obligaciones con instituciones bancarias ni con fideicomisos y aseguró que cuenta con recursos disponibles.

De acuerdo con su explicación, el déficit refleja una diferencia acumulada entre los gastos ejecutados y las partidas previstas, pero no implica que la Intendencia haya recurrido a préstamos para financiar su funcionamiento o sus inversiones.

Las obras continuarán

El jefe comunal descartó que el resultado de la Rendición de Cuentas provoque la suspensión de obras.

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“Esto no va a generar que las obras se detengan”, aseguró.

Rodríguez indicó que la administración deberá ajustar las cifras dentro del nuevo presupuesto, cuya aprobación estimó para fines de julio o los primeros días de agosto.

Como ejemplo de las inversiones que no estaban incluidas en la planificación anterior, mencionó las obras del frontón de la Plaza de Toros.

Según explicó, ese gasto será incorporado al próximo presupuesto junto con otras inversiones ejecutadas durante el período.

El intendente definió el déficit como un desajuste presupuestal

Rodríguez calificó la situación como “un tema numérico” y sostuvo que está vinculada al momento en que se ejecutaron las obras y al período presupuestal en el que serán registradas.

El intendente no desconoció la existencia del déficit de 319 millones de pesos, pero afirmó que el resultado no representa una falta de liquidez ni una situación de endeudamiento para la Intendencia.

Sus declaraciones se concentraron en cuatro aspectos: el carácter acumulado del déficit, la realización de obras no previstas, la ausencia de deudas financieras y la continuidad del plan de inversiones.