Un operativo policial desarrollado durante la tarde de este martes en Ombúes de Lavalle formó parte de los controles diarios del plan Radar II, según confirmaron fuentes policiales a Carmelo Portal.

La presencia de efectivos y vehículos oficiales generó consultas entre vecinos de la localidad, que preguntaron por los motivos del despliegue.

De acuerdo con la información proporcionada, los operativos se realizan en distintos puntos del departamento de Colonia y buscan alcanzar también a las localidades con menor densidad de población.

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El objetivo principal es controlar la seguridad vial. Las tareas se llevan adelante de manera conjunta entre la Policía, la Dirección Nacional de Policía Caminera y el cuerpo de inspectores de la Intendencia de Colonia.

Las fuentes indicaron que estos controles se desarrollan diariamente y se trasladan por diferentes zonas del departamento.